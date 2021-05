La vuelta de Marcelo Tinelli a la televisión causó polémica por la gran cantidad de personas en el estudio, sin barbijos y sin distanciamiento social, lo que es necesario en todo el país hace más de un año debido a la pandemia de coronavirus.

Aunque el conductor aclaró que a las casi 200 personas se les hizo el hisopado correspondiente, y todos ellos dieron negativos, despertó la furia de muchos famosos a través de las redes sociales. Algunos de ellos fueron Flavio Mendoza, Amalia Granata, Flavia Palmiero y Gustavo Sofovich, este último volvió a dedicarle duras críticas al presentador.

"Abuelo, ¿ahora sí te puedo abrazar? En la tele lo están haciendo. Todos extrañamos la cercanía de nuestros seres queridos. Yo mismo llevo 16 meses sin darle un beso a mi hijo ya que soy una persona de riesgo y él está en contacto permanente con sus amigos", comenzó el productor en su cuenta de Instagram junto a un video de la gala de ayer donde se ve a Tinelli saludando con besos y abrazos al jurado de "La Academia".

Y agregó furioso con el accionar de su colega: "Valoro muchísimo que en un país destruido por la pandemia se generen fuentes de trabajo, pero no entiendo, no entiendo y sigo sin entender el hecho de mostrar sin pudor que algunos pueden estar más allá del bien y del mal, besar y abrazar a mansalva".

Por último expresó preocupado por la realidad sanitaria del país: "Por eso ahora más que nunca Marcelo, una muestra sincera de afecto y empatía con los cientos de miles de huérfanos de besos y abrazos que miran tu programa, sería dar el ejemplo. Por eso no entiendo, no entiendo y sigo sin entender en qué momento la televisión se transformó en la academia de no me importa la vida de los demás. Hago cualquier cosa para que hablen de mí, sea bueno o malo".

Cabe recordar que Marcelo Tinelli también fue denuncia en la Justicia por un abogado llamado Darío Javier Ramírez, quien elevó su denuncia ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires contra el presentador. La acusación quedó a cargo de la Unidad Fiscal Norte bajo el número 753.353, según pudo saber DiarioShow.com.