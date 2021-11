Cuando Wanda Nara se enteró que la China Suárez hablaba con su marido, Mauro Icardi, la mediática decidió filtrar la historia y a partir de ese momento estalló el escándalo.

Si bien en un comienzo la actriz aseguró no conocer a la pareja, Yanina Latorre de " Los Ángeles de la Mañana" se encargó de desmentirla y dio todos los detalles de la polémica, en la cual incluyó los mensajes calientes que se enviaba con el futbolista.

En el marco de la controversia, la China comenzó una relación con el empresario español Armando Mena Navareño. Tras el antecedente de "robanovios", Maite Peñoñori de LAM reveló que parecía que Mena tenía pareja.

La China Suárez se enojó por el mote de "robanovios" que tiene.

Es por esto que la ex de Benjamín Vicuña decidió llamar a Latorre: "Recibí una llamada de la China Suárez. Empecé furiosa `mocosa impertinente, a mí no me vas a faltar el respeto, callate la boca`. Me reclamó la data del novio español que dio Maite ayer pero no me lo negó. Me quería explicar que el chico no estaba de novio y que estaba solo porque tiene fama de robanovios".

"¿Qué obsesión tenes vos conmigo? me preguntó la China. Ninguna reina, trabajo y chequeo data porque no soy mentirosa. Después me dijo que estaba podrida que hagamos programas enteros sobre ella, pero nosotros hacemos programas enteros sobre Wanda Nara que es la famosa. Ella viene a ser la tercera en discordia que se garch... al marido. No me lo negó. A ella no le importa el WandaGate, solo estaba preocupada por su novio", relató la contadora sobre su enfrentamiento.

Latorre explicó el insólito comportamiento que tuvo la actriz: "Ella es soberbia, antipática, maltratadora. ´Es la segunda vez que te llamo`, me dijo. ¿Quién sos? Le dije que se cuide y que se proteja porque con la edad que tiene es muy triste. Le dije que se habla más de su conch... que de su carrera. De lo único que se habla es de su vida sexual".

Yanina Latorre arremetió contra la China Suárez tras el escándalo con Wanda Nara.

"Me dijo que iba a anotar mi consejo entre las cosas importantes que me dice Yanina Latorre. Mientras que hablaba conmigo comía, entonces más sobradora. Le gusta que sigamos hablando de ella", aseguró sobre la conducta de Suárez.

La panelista fue contundente al tildar a la China de mala persona: "Ella me seguía gritando entonces le dije que baje 80 cambios y ahí me dijo que ni su mamá le gritaba. Ahí le retruqué que su mamá estuvo mal en no gritarle porque así salió. Entonces ahi le dije que no pensaba que fuera put... sino que era mala persona, y de eso no se vuelve".

"Le cagaste la vida a Eugenia Tobal, a Pampita, le estás cagando la vida a Wanda, y hay varios más que tengo data y no lo digo, así que le pregunté si no le daba vergüenza. No fue al velorio de su papá, se peleó con Gimena Accardi porque no la acompañó en la muerte del hermano de Nico Vázquez. En todos lados hace cosas de mala", expresó furiosa.

"Ella me dijo que yo estuve en su lugar, que viví algo así... pero no. A mí me cuernearon, yo estuve del otro lado", cerró indignada la angelita ante las cámaras.

