Después de que Mario Baudry asumiera la representación de Dieguito Fernando, el letrado visitó varios programas y contó algunos detalles de la causa judicial por la sucesión de la herencia del Diez. Además, apuntó contra los supuestos hijos de Diego Maradona y afirmó que “sus historias no serían lo suficientemente verídicas”.

Debido a la declaración del abogado, Magalí Gil, una de las supuestas hijas del ídolo que pocas veces se mostró en los medios, manifestó su molestia y le envió un furioso mensaje a Paula Varela en "Intrusos".

La joven apuntó contra el abogado en "Intrusos".

“La verdad es que siempre trato de mantenerme al margen, de no hablar ni generar polémica para nada, pero hace unos días salió Mario Baudry a hablar en el programa de Luis Ventura. Entre muchos temas habló sobre los supuestos hijos de Diego no reconocidos donde hizo un par de declaraciones que me hicieron ruido”, comenzó en América TV sobre los dichos de Baudry en "Secretos Verdaderos".

“Por un lado, estoy cansada de su constante paseo televisivo hablando con aires de héroe sobre una causa que, como bien debería saber porque es abogado y se dedica a eso, es el derecho a la identidad. Si colabora, que lo haga pero que no sea un discurso ante la cámara, que sea en privado: que levante el teléfono o que me mande un mensaje. Acá no hay héroes, hay derechos y obligaciones, y punto”, agregó.

La supuesta hija de Maradona apuntó contra Baudry, la actual pareja de Verónica Ojeda.

“Por otro lado, su falta total de ética tanto personal como profesional al decir, según él, que las historias de los supuestos hijos no serían lo suficientemente verídicas como para que nos otorguen la posibilidad de hacernos un ADN. Quizá él sabe algo que yo no sé, así que nuevamente lo invito a llamarme por teléfono y a decírmelo”, opinó sobre la profesionalidad de Baudry.

“Yo no voy a seguir prestándome a esto, pero pido que tenga la amabilidad y el sentido común de no seguir hablando de este tema por respeto a mí y a todos los que buscan su identidad; y mucho menos haciendo juicios de valor sobre mi historia o de os otros. La verdad es que me parece una falta de respeto total. Basta de hipocresía y ojalá que resuelvan esto de la forma más inteligente, humana y respetuosa posible”, terminó muy concreta en "Intrusos".

