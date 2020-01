"Los telos no te venden porque pierden público, lo tengo comprobado", disparó sin pudor Yanina Latorre y, tras ser indagada por sus compañeras, la panelista reveló que asistió a un hotel alojamiento con un hombre -que no era Diego Latorre- para tener sexo.

"Me levanté un tipo y le dije 'esta noche quiero darle a la matraca' en un telo porque a mí me gusta hacerlo ahí arriba, abajo...", comenzó a contar la mediática en " Los Ángeles de la Mañana".

.

En ese momento, Cinthia Fernández la interrumpió y expresó indignada: "Ay no, es sucio y se sacan los pelos". Rápidamente, Yanina le respondió: "No me importa Cinthia, sucio es mejor. Es sexo, el sexo es salvaje. Yo no me baño ni me perfumo para hacerlo".

Luego, continuó su relato: "Me subí al auto, manejaba él y cuando llegamos el tipo (que atiende el lugar) me reconoció. A él no le conviene contar porque no va más nadie".

Su colega Karina Íavicoli quiso saber si se trataba de un actor que le escribió por las redes, pero la mediática lo negó: "No porque ya sabemos que es marginal".