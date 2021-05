Luego de su separación con Sebastián Yatra, Tini Stoessel decidió enfocarse en su carrera y desde entonces no paró de lanzar éxitos, como "Miénteme", su último sencillo junto a María Becerra.

Pero a un año de la ruptura con el colombiano, la vida amorosa de la artista se mantuvo en incógnita hasta ahora cuando se vio envuelta en fuertes rumores de un acercamiento con Joaquín Tucu Correa.

.

A partir de una serie de indicios en las redes sociales, la ex protagonista de "Violetta" fue vinculada sentimentalmente con el futbolista argentino de 26 años. El deportista juega en la Lazio de Italia y lo que más llama la atención es cuál es la relación que los une ya que desde sus cuentas de Instagram, los jóvenes no dejan de interactuar.

Según detalló Virginia Gallardo en "Intrusos", Correa le dio "me gusta" a varias fotos de Tini, mientras que ella también lo sigue. Además contó que él acaba de terminar una relación con Desiré Cordero, señalada en su momento como pareja de Cristiano Ronaldo.

"Yo estaba con una persona que me dice ay, lo fuerte que está este muchacho, lástima que le pone me gusta. Entonces digo, pero a ver si ella lo sigue, y ella también", aseguró la panelista. Y Rodrígo Lussich agregó: "Él sigue a muchas chicas conocidas, pero solo le pone 'like' a las fotos de Tini. Abrimos una puerta, se tiran onda".