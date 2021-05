Después de años de relación y una gran familia formada, Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia se separaron envueltos en un escándalo mediático tras la denuncia por violencia de género y familiar que presentó la mediática contra el ex futbolista en la Justicia.

" El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD compartió en exclusiva las terribles imágenes de la mamá de Axel, Alex y Charlotte en las que se pueden ver los moretones y marcas que le quedaron a Nannis tras las golpizas que sufrió a manos de su exmarido.

Mariana Nannis se encuentra en el medio de la causa de violencia familiar contra Caniggia.

El abogado de la mediática, Carlos Broitman, habló con Fernando Piaggio y todo el equipo de " El Run Run del Espectáculo", y se refirió a la actitud que mantiene Caniggia: "Es lógico que una persona sometedora y pegadora nunca va a reconocer el maltrato. El sometimiento y el abuso no viene de un día para el otro, es algo que se va sumando. No es algo ajeno y se dá a través del tiempo y del dominio moral y físico".

.

"Una cosa son las lesiones y otra cosa es el abuso. Mariana ya denunció que fue abusada, y a la negativa de ser sometida sexualmente, fue sometida a la fuerza. Ya fue todo declarado y no es una cuestión económica, sino que es una cuestión de que una mujer dice que no, y no importa si es la pareja, una mujer no puede ser sometida como un objeto", expresó el letrado.

La mediática solo "quiere Justicia".

Radicada en su hogar de Marbella, España, Nannis le pidió a su equipo legal que solicitaran un botón de pánico a la policía europea, ya que al tener uno en Argentina, la mediática aseguró que se sentiría mucho más segura con uno allá.

Además, el abogado reveló cómo se siente la figura ante esta tensa situación legal: "Mariana quiere que se haga Justicia. No fue fácil para ella sacar a la luz estas agrasiones".