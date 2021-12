Hace una semana, Nico Occhiato se encontró en el centro de la polémica porque se conoció que tuvo un fogoso romance con Graciela Alfano. Pero el conflicto se dio porque, según aseguraron, el affaire habría ocurrido mientras el conductor estaba en pareja con Flor Vigna. Alfano no desmintió y especuló con la información y ahora se conocieron detalles sobre su encuentro íntimo.

Todo comenzó durante una emisón de 'Nadie Dice Nada' programa radial del ex Combate, cuando Nati Jota reveló un breve ¿romance? de su compañero y la vedette.

En ese sentido, "El Show de los Escandalones" levantó las declaraciones de la tuitera y comenzó una investigación que terminó revelando todos los detalles de la relación secreta que inició en el programa que compartían, “Todo Puede Pasar”.

Luego, Daniel Ambrosino fue quien tiró la bomba al incluir a la actual pareja de Luciano Castro: "No lo quiere contar porque en ese momento que ellos estuvieron, él había vuelto con Flor Vigna".

En relación a los rumores, Ángel de Brito se hizo eco del tema el día viernes en "Los ángeles de la mañana". “Alfano anda diciendo que le dio a Occhiato. No quiero cometer una infidencia, pero a mí me lo había contado Graciela. Cuando trabajábamos acá (LAM), me contó que un día lo atacó en el camarín”, reveló el conductor.

.

Y sumó detalles: “Me dijo ‘mientras yo estaba en el camarín con él, su abuelita tocaba la puerta’, y no la dejaron entrar. Eso es muy Alfano".

"Lo que pasa es que Graciela era jurado del programa que conducía Nico en Canal 9. La abuela también trabajaba en el ahí. Estoy hablando de antes de la pandemia”, prosiguió. Pero luego sostuvo que no podía precisar qué pasó entre ellos y lo único que sabía es que "Fue un touch de camarín”.