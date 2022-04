La vida personal de Paulo Londra salió a flote esta semana luego su nuevo éxito junto a Bizarrap. Más allá del lanzamiento musical, algunos medios aprovecharon el gran momento del cantante para interiorizar en su relación con su ex y madre de sus dos hijas, Rocío Moreno.

Luego de no llegar a un acuerdo en la audiencia pasada, su ex suegra, Marina Romero, rompió el silencio y se refirió al drama que vive su hija. Al respecto, advirtió en "Intrusos": "Se siente muy expuesta y no la pasa bien. Intenta recuperarse pero no soporta el destrato".

"Rocío no soportó que abandonara a la familia. Que saliera de noche y de día estuviera ausente, que de repente se fuera a pasar unos días a una cabaña con 5 amigos y 5 amigas... son cosas que a mí no me sorprenden", exclamó la madre de Rocío Moreno.

El martes se llevó a cabo la segunda audiencia de mediación entre Paulo Londra y Rocío Moreno en los Tribunales de Familia de Córdoba y no hubo acuerdo.

Acto seguido, se refirió al vínculo que mantiene el cordobés con sus hijas: "Yo creo que a Isabella le tiene un gran cariño. La nena se pone feliz cuando ve al papá, generó un vínculo lindo y es a lo que uno apunta. Pero con Francisca es diferente, porque no tuvo contacto casi... no se dio la oportunidad de conocerla y amarla. Quizás tiene miedo... o le llenaron la cabeza...".

Para cerrar, manifestó sin filtro: "Yo fui mamá muy joven pero si alguien se acercaba a decirme algo malo, lo tomaba con pinzas. Es uno el que tiene que ver qué hace con lo que le dice el entorno".

