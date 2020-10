La estrella de rock holandesa Eddie Van Halen falleció después de una larga batalla contra el cáncer a los 65 años. Millones de seguidores alrededor del mundo le rindieron sus respetos a la familia del artista. Esto fue lo contrario de lo que sucedió con Tomás Pergolini, hijo de Mario, y su compañera de radio, Eugenia Mariluz, quienes fueron repudiados por la forma en que lo anunciaron.

Las risas de Pergolini y Mariluz al anunciar el fallecimiento

El hijo de Mario Pergolini es conductor del programa "Qué mi... esto" en la radio de su papá, Vorterix. El joven y su co conductora se refirieron a la muerte de la estrella con total livandad y con cierto humor, por lo que usuarios de las redes, entre las que se encontró la periodista Martina Soto Pose, rechazaron las formas.

.

"Podés no sentirte conmovidx por la muerte de Eddie. Lo que no podés hacer si trabajás en radio es cagarte de risa de CUALQUIER PERSONA que muera de cáncer. Y modular como un tarado. Hacele un bien, Mario. Ponele un kiosco", remató la locutora en Twitter.

Podés no sentirte conmovidx por la muerte de Eddie.

Lo que no podés hacer si trabajás en radio es cagarte de risa de CUALQUIER PERSONA que muera de cancer.

Y modular como un tarado.

Hacele un bien, Mario. Ponele un kiosco. https://t.co/OG7tmi93Tn — Martina Soto Pose (@MartinaSotoPose) October 7, 2020

Después de la indignación del público y de sus colegas, el mayor de los hijos Pergolini hizo un descargo en su cuenta de Twitter: "La verdad es que lo comunicamos medio como el ort.. Disculpas. La idea no era ofender ni faltarle el respeto a nadie".

la verdad es que lo comunicamos medio como el orto.

Disculpas. La idea no era ofender ni faltarle el respeto a nadie. — Noxi (@TomiBestia) October 7, 2020

"Hola! Acá el conductor ese al que están odiando con todo su ser ahora mismo. El piso seguía bastante más, después me tome un tiempo interesante en explicar porque, a mi opinón, Eddie Van Halen fue tan importante para la música y sobre todo la vida más que intensa que vivió....", manifestó en sus redes.

hola! aca el conductor ese al que estan odiando con todo su ser ahora mismo. el piso seguia bastante mas, despues me tome un tiempo interesante en explicar porque, a mi opiñon, Eddie van halen fue tan importante para la musica y sobre todo la vida mas que intensa que vivio.... — Noxi (@TomiBestia) October 7, 2020

"Si solo ves ese momento, sin conocer el programa, sin conocernos a nosotres. Yyyyy puede sonar mucho más fuerte que si entendes el contexto en el que se dice y cómo solemos hablar. Entiendo que si uno es fanático de Van Halen veo esto y se enoja muchisimo, al mismo tiempo ojalá se entienda que no es para ofender a nadie y que, de nuevo, esta un poquititititito sacado de contexto (ni tanto) respeto a la gente que se siente dolida por la muerte de Eddie Van Halen. Al mismo tiempo no me parece tan grave lo que dijimos ni si lo hubieramos dicho en serio", continuó el conductor.

si solo ves ese momento, sin conocer el programa, son conocernos a nosotres 2. yyyyy puede sonar mucho mas fuerte que si entendes el contexto en el que se dice y como solemos hablar. entiendo que si uno es fanatico de van halen veo esto y se enoja muchisimo, al mismo tiempo ojal — Noxi (@TomiBestia) October 7, 2020

"Forr*s ojalá se tomen el tiempo de leerme como de retwitear esta mi**da", terminó el hijo de Mario Pergolini.

forrxs ojala se tomen el tiempo de leerme como de retwitear esta mierda — Noxi (@TomiBestia) October 7, 2020

¡Mirá el video!