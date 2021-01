En plena temporada de verano, Darío Barassi viajó a Mar del Plata junto a su familia por trabajo y durante uno de sus momentos de relax asistió por canje a un boliche de Playa Grande que generó gran polémica.

El actor difundió a través de sus redes sociales varias imágenes de su permanencia en "Bruto", el pub que semanas atrás recibió una grave denuncia por discriminar a una joven y no dejarla entrar por su peso. Por ese motivo, las publicaciones de Barassi, quien varias veces se mostró a favor de la Ley de Talles, generaron indignación y críticas entre sus seguidores.

.

El caso de Sofía Elizabeth Ortiz Andrada, de 24 años, ganó relevancia luego de que denunciara en forma pública que las autoridades del establecimiento le negaron la entrada cuando estaba con un grupo de amigas que sí pudieron entrar ya que tenían una reserva para diez personas.

La joven es modelo plus-size y su situación fue acompañada por el INADI, organismo que tomó cartas en el asunto para sancionar al boliche. Sin embargo, en medio del revuelo, el conductor de "100 Argentinos dicen" promocionó el lugar en sus stories de Instagram y tras la catarata de cuestionamientos debió dar explicaciones por su actitud.

"Leo sus mensajes. Muy sorprendido. Sabía la noticia pero no que era este lugar. Lo cierto es que a mí me trataron bárbaro y me cuidaron un montón por eso fui tan agradecido en redes. Me sorprende lo que cuentan, mañana me voy a ocupar de informarme", aseguró el presentador televisivo en su descargo.

Y agregó, poniendo en duda la denuncia de Sofía: "Me cuesta creer que hayan discriminado porque hoy conocí a su gente y son divinos. Pero la información siempre suma. Me ocupo".