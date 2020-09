Quizá sea una alivio para Nicolás Magaldi haber terminado ayer con el formato "pandemia" de "El show del problema", por Canal 9, y regresar a su formato original. Es que desde que se anunció que este lunes los panelistas, menos Silvina Luna, se irían por las modificaciones que sufrirá el ciclo, la tensión con Cinthia Fernández se hizo insoportable.

Luego de algunos cruces en Twitter, en que la morocha acusaba al conductor de no tener buena actitud con gente que se iba a quedar sin trabajo, este viernes Magaldi habló sobre el tema al finalizar el programa. "Lamentablemente este ciclo informativo finaliza hoy. Sé que no han sido las mejores formas. No es nada grato terminarlo. Si hubiese sido por nosotros, hubiésemos seguido muchísimo tiempo más porque entendimos que hicimos un gran equipo. Más allá de estos chispazos que han salido, sobre todo con Cinthia, personalmente no es lo que hubiese preferido ni lo que querría. Se lo digo a ella y se lo digo a todos ustedes. Hay una determinación del canal y de la productora de volver al otro formato que estuvo cuatro años al aire", sostuvo convencido.

Mientras Nico decía esto al aire, Cinthia hacía "caras" a punto de reírse con ironía. Más tarde usó su cuenta de Twitter para seguir disparando contra su ex compañero.