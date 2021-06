Después de varias semanas de especulaciones sobre cómo se presentaría la desvinculación o renuncia de Alex Caniggia en " MasterChef Celebrity 2", "El Emperador" faltó a la última gala de eliminación el domingo pasado y el jurado decidió despedirlo de las cocinas de Telefe.

Desde su hogar, "El Chela" hizo un picante descargo a través de una transmisión en vivo de Twitch en el que aseguró: "No es que no me presenté, renuncié que es diferente. Que quede claro. Me hinché las pelotas de cocinar, me hinché la pij...".

Mientras que muchos criticaron el accionar del mediático, Adrián Pallares admitió no comprender las motivaciones de Caniggia: “No entiendo por qué Alex hizo eso de ‘voy a volver y renuncié’ cuando Telefe dijo enseguida ‘lo descalificamos porque el tipo faltó’”.

El mediático se mostró muy enojado después de que afirmaran que renunció al reality gastronómico.

“Ellos grabaron un martes la gala que se vio el jueves y el miércoles fue la gala de la eliminación. Fue más bien sobre la hora y ellos especulaban que iba a aparecer en algún momento y hubo un tire y afloje en la grabación. Fue una tarde muy tensa”, explicó Rodrigo Lussich sobre el incómodo clima que se formó en el detrás de escena.

“Él también tenía un tire y afloje porque pensaba que a último momento lo iba a llamar y le iban a decir ‘cambiamos todo para que vos sigas’. Es ilógico lo que dijo el manager porque ya el canal lo había descalificado”, manifestó el conductor de " Intrusos" sobre la versión de Fabián Esperón, representante de Alex y Charlotte Caniggia.

Pallares hizo un filoso análisis sobre el faltazo de Caniggia y el desconcierto del detrás de cámara: “Ayer Marcelo Polino contó que cuando se graba un programa de MasterChef Celebrity hay 300 personas alrededor. Es mucha gente la que estuvo esperando que llegara Alex Caniggia y nunca llegó. Más allá de los negocios, en la vida hay que ser agradecidos”.

"El Emperador" dejó a todos sin palabras tras su renuncia o desvinculación.

“Insulta un programa en el que estuvo hasta la semana pasada. Se fue y encima está enojado. ¿Si vos renunciaste por qué estás enojado? Porque querías volver y te dijeron que no”, lanzó Pallares. Y su compañero Lussich terminó de rematar: “Tiró de la cuerda y se la soltaron”.

“Son fenómenos muy breves y responden al axioma de la fascinación del horror. El año pasado a esta altura esto era Martín Cirio y sabemos cómo terminó, por poner un ejemplo. Son divinos hasta que de repente descubrís una cosa terrible, se mandan un moco, dicen una locura y todos los que decían que era un ídolo, los cancelan. Son personajes muy al borde”, cerró Lussich con una breve comparación del fanatismo de Alex Caniggia y "La Faraona".