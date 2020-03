La relación amorosa de Joaquín Furriel y Eva de Dominici finalizó hace dos años. Desde entonces ambos entablaron distintos caminos y comenzaron nuevos romances. La actriz de 24 años tuvo con hijo con Eduardo Cruz y se fue a vivir a Los Ángeles. Mientras que el actor comenzó un noviazgo con la modelo uruguaya Manuela Bozoglian.

De todos modos todavía queda un nexo entre la ex pareja: Eloisa, la pequeña hija de Furriel, fruto de su amor con Paola Krum. La niña y la joven actriz tuvieron un buen vínculo y todavía se mantiene a la distancia, así lo explicó el artista en diálogo con el ciclo radial "Agarrate Catalina". Al respecto advirtió: "Eva y mi hija se mantienen en contacto".

"Hace poco fue el cumple de mi hija, se hablan. Estuvimos mucho tiempo juntos los tres y que nos hallamos separado como pareja, no significa que ellas tengan que perder su vínculo", reveló el actor de 45 años. Y agregó sobre su ex novia: "Me importa que esté bien, que su vida vaya bien. Su hijo es hermoso , es muy lindo todo eso. El día de mañana si Eloísa es más grande y quiere verse con ella, viajaremos a verla".

Los actores finalizaron su romance en 2018.

"Ojalá le vaya bien porque hace años que le pone mucha energía, es una actriz disciplinada y perseverante", concluyó.

Tras finalizar su romance, de Dominici explicó en su momento: "Él siempre va a ser una persona importante para mí. Lo admiro y lo quiero como persona". A su vez, cuando fue madre de Cairo, su primer hijo, contó que Furriel fue una de las primeras personas en enterarse y éste le escribió: "Felicitaciones, Eva. A disfrutar. Aquí comienza la mejor película de tu vida".