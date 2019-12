El domingo por la noche, Jorge Rial remplazó a Luis Novaresio en "Debo Decir", el ciclo de América que convoca en un living televisivo a figuras, tanto de la política como del espectáculo, que debaten sobre temáticas de actualidad.

Con toan solo un día de liderar el programa, el conductor de " Intrusos" hizo un breve repaso de su participación y aprovechó para sacar algunos "trapitos al sol" contra el canal. "Todo el mundo me llama y me dice ‘qué bueno, ese es tu formato’. Y bueno, hablen con la gente del canal, nunca me dieron una oportunidad de hacer una cosa así. Nunca, eh", manifestó el presentador.

"Todos los que pasaron por este canal, aunque sea tres meses, tuvieron la oportunidad. Yo nunca la tuve. Seguramente, lo hago mal…", sentenció Jorge. Y cerró filoso: "A mí me encanta, pero no me la dan, no me tienen fe en este canal".

