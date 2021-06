Un nuevo conflicto quedó registrado ante cámaras entre El Polaco y Barby Silenzi. Todo comenzó cuando en la gala de imitaciones en " ShowMatch" el jurado le dijo a la bailarina que tuvo poco protagonismo en escena y que quedó como un "florero".

Pero el desencadenante del problema ocurrió cuando el artista, en la piel de Marc Anthony, cantó junto con Julieta Nair Calvo, quien encarnó a Jénnifer López, tras un pedido de Marcelo Tinelli.

Barby no pudo disimular la bronca y se lo dijo al padre de su hija en una nota que le realizaron para "Los Ángeles de la Mañana". "¡Andá a hacer la nota con JLo!", disparó furiosa la bailarina.

Los artistas cantaron a dúo en " ShowMatch".

Al respecto, el intérprete musical contestó: "A mí me hubiera encantado hacer la canción con ella, como Jennifer López, pero nos dijeron que no y ahí partimos de la idea de que haga algo solo".

.

"Solo, y que ahora cante él con otra mina y yo quede de vuelta al costado, como siempre... Yo supe a último momento que iban a hacer, pero quedé pintada de vuelta", retrucó la madre de Abril. Por lo que su pareja declaró: "Desde hoy quedó bien en claro que tiene que participar más. Es mi mujer, yo la amo y dije que si no bailaba con ella, en La Academia, no bailaba con nadie".

"Yo me adapto, no me voy a quejar, pero sí me molesta un poco esto de quedar pintada. Te lo dicen y después pasa peor, porque viene otra piba, que no tengo nada contra ella, pero viene y yo me tengo que ir al costado. ¡Me tuve que ir al costado! Quedé pintada como un poste", insistió la participante de "La Academia".

Y cerró angustiada: "Me molestó quedarme allá pintada y que no me vengas a buscar, boludo… Estas cosas me molestan y las tengo que decir porque después me agarra dolor de garganta".