Nazarena Vélez incursionó en YouTube durante esta cuarentena, en su canal comparte videos de su cotidianeidad familiar y también aprovecha ese espacio virtual para dar mensajes que llamen a los más jóvenes a tomar conciencia. Esta vez, la productora se refirió a su adicción a las anfetaminas y dio detalles sobre un episodio en el que se sintió cerca de la muerte.

A raíz de sus fuertes declaraciones en esa plataforma, Nazarena visitó este viernes " Confrontados" y allí volvió a profundizar sobre la cuestión. "Un día me zarpé con las pastillas. Me había comido una hamburguesa y en mi cabeza entendía que, cuantas más pastillas tomara, más rápido iba a quemar lo que había comido. Esa noche me desperté con el corazón que me latía sin parar y sin poder mover medio cuerpo. Me podría haber muerto. El médico me dijo que había tomado el equivalente a treinta rayas de cocaína. Fue una sobredosis de anfetaminas. Me podría haber estallado el corazón", reveló sincera en el ciclo conducido por Marina Calabró.

Aquel episodio ocurrió cuando Vélez tenía 35 años: "Ya los tenía a Barbie y al Chino, y pensé que me daba un infarto. Llamé a mis viejos y les pedí ayuda porque sentía que me moría", advirtió en YouTube.

"Tomé laxantes y diuréticos, cosa que me arruinó para siempre. Nunca más pude ir al baño como una persona normal. Acostumbré a mi organismo a algo que no es natural a través de químicos", admitió seria en su video de 15 minutos.

La adicción comenzó durante sus primeros tiempos como modelo cuando su obsesión era la delgadez ya que, según sus propias palabras, eso le iba a asegurar el éxito. "En esa época, una amiga me ofreció unas pastillas que supuestamente eran geniales aunque, según ella, te dejaban la boca un poco seca", manifestó.

Y agregó: "¿Solo seca la boca? Chicos, no saben lo que son esas pastillas. Te secan la boca, la lengua, te sacan el hambre, tenés ganas de devolver, no son naturales. Me llevó diez años dejarlas porque me encantaban los resultados que daban".

Nazarena Vélez, a corazón abierto.

En 2016, a partir de la muerte de cinco jóvenes en la fiesta electrónica Time Warp, Nazarena contó su experiencia con las drogas en " Intrusos". Allí contó que pudo superarlas gracias a Fabián Rodríguez, el hombre con el que se casó en 2012 y que fue encontrado muerto en 2014. "Sentía que cuando estaba más flaca, más trabajo tenía. Era un grado de autodestrucción tremendo porque no es que me veía gorda, solo quería estar más flaca", sostuvo en aquel momento.

En el video actual, describió también los síntomas que sufrió en su peor momento: "Temblaba, flasheaba cosas, me peleaba con mis viejos. En los medios me contaban las estrías que tenía en la cola. Fue terrible".