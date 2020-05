Por la cuarentena obligatoria que se vive en el país, la industria cultural se vio afectada. Por ello, en los últimos días varios humoristas decidieron alzar su voz para pedir una solución al gobierno, notando no sólo una problemática económica, sino también un desánimo del pueblo que debería ser remediado. Vale decir que la Asociación Argentina de Actores aconsejó a sus afiliados no seguir adelante con las grabaciones de ficciones.

Fredy Villarreal dio una nota a "Intrusos" en donde habla sobre la situación: "Los medios de comunicación sólo están informando, no le dan espacio al entretenimiento, y debe haberlo en un momento tan álgido, para que la gente tenga la opción de no escuchar las noticias todo el tiempo".

"Se están pasando el Covid-19 como una antorcha de los Juegos Olímpicos, y se cuentan muertes todos los días", disparó. Luego, explicó por qué se trata, no sólo de un gusto, sino de una necesidad: "Los medios de comunicación se están olvidando de los más grandes, que son los que más miran televisión. Lo que subyace en las 24 horas de información es una imagen de desesperanza total".

Además, consideró que "a cualquiera lo afecta y le afloja las defensas. Se da una imagen de la realidad que es falsa". Finalmente dijo cuál sería la iniciativa que deberían llevar las entidades: "La Asociación Argentina de Actores tiene que facilitarle el trabajo al gobierno y explicarle que se necesita ficción en la televisión".

Por su parte, Álvaro Navia, en el mismo programa, había dicho hace una semana: "Yo no puedo ir a hacer mis personajes, a disfrazarme, pero sí podría ir si me siento a opinar como panelista".

Luego comentó que muchos actores "si no trabajan, no comen". Mientras que Beto César publicó una carta abierta que fue respaldada por Nito Artaza, en donde le habla a Alberto Fernández sobre la necesidad de poder volver a trabajar: "No pedimos que nos den un beneficio, pedimos trabajo y flexibilización de la cuarentena para poder salir a trabajar. Los artistas somos muy importantes, imagínese esta cuarentena en el mundo sin los artistas", expresó.