Álex Caniggia y Oscar Mediavilla se sacaron chispas en el " Cantando 2020". El cruce comenzó cuando el jurado comenzaba su dura devolución contra el participante tras su homenaje a Rodrigo Bueno, "El Potro".

"Voy a ser corto. Lo lamento mucho porque no cantas tan mal, tenés un problema", manifestó Mediavilla.

Y rápidamente la respuesta de Álex no tardó en llegar: "No tengo ningún problema. Hablá". A lo que Oscar continuó: "Estoy hablando yo. Vos no me autorizás a mí, yo hablo cuando quiero".

Lejos de quedarse callado, el mediático retrucó picante: "Hablá, hablá". Y la furia del productor fue más que evidente: "Callate, no me interrumpas por favor".

"Para ser provocador hay que ser inteligente, un provocador al pedo es inútil", agregó sin filtro. Sin embargo, el joven seguía interrumpiéndolo y el esposo de Patricia Sosa expresó cansado: "Te falta barrio para hacerte el pillo".

Por último, Caniggia arremetió: "Soy marbellín". Y Mediavilla le puso un cero y le contestó lapidario: "Yo soy de Valentín Alsina, andá a cagar".