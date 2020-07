La enemistad entre Ángel de Brito y Jorge Rial es evidente desde hace años. En varias oportunidades los periodistas demostraron su mala onda y en esta ocasión el conductor de " Los Ángeles de la Mañana" volvió a disparar contra su colega de América.

El hecho ocurrió cuando Yanina Latorre manifestó en el ciclo que comparte con el presentador televisivo que recibió una llamada del abogado de Belén Francese: "Me dijo ‘quiero que me digas quién te dio la foto de la multa a Belén’".

Las palabras de la angelita le dieron el pie a De Brito para apuntar contra Rial. "Te pedía la fuente... Lo están haciendo varios esto de pedir la fuente. Es la moda. ¿Pero no sabe el abogado que estás avalada constitucionalmente para no revelar la fuente?", sostuvo irónico.

Las declaraciones del periodista no fueron ingenuas ya que hizo referencia al escándalo que protagonizó Rial con Marcela Tauro cuando ella contó ante cámara que el exrecepcionista de Rubén Mühlberger tuvo manejos desconfiables de dinero mientras trabajaba en la clínica.

Pero el padre de Morena Rial le advirtió a la periodista que brindara el nombre de sus fuentes, hecho que Tauro se negó y finalizó con una abrupta salida de "Intrusos".

"Si no me das nombres, te pido que no sigas poniendo información anónima. Porque estamos todos tratando de hablar con la Justicia, de traer testimonios reales, estamos leyendo testimonios del Ministerio de Salud y un NN te tira esto que no sabemos si es verdad. Es más, lo invito a salir al aire a tu informante", expresó furioso en su momento.