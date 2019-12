La filtración de las fotos íntimas de Luciano Castro trajeron un sinfin de comentarios en redes y en ¡programas televisivos! Una de las personas que hizo alusión a los atributos del galán fue la mismmísima Pampita, quien, al ver las fotos del actor de "Desnudos", disparó: "¡Epa! No sabíamos estos encantos de Luciano Castro. ¡Qué bien que está! Si esto está así, no quiero pensar cómo se puede poner. ¡Qué bárbaro! ¡Muy bien, Sabrina! ¡Muy bien! ¡Y muy bien Luciano también!".

Pasado el tiempo, el esposo de Sabrina Rojas hizo mención al tema y sembró la duda si se refería a la conductora de "Pampita Oniline". "Cuando veo a esta gente hablando con liviandad y haciéndose una panzada, me causa gracia, ni siquiera me causa bronca. Pero no comprendo dónde están las equivalencias, porque después dicen 'no hablen de mí, no hablen de mis hijos, tengo una familia", sentenció este viernes por la tarde en un móvil de " Intrusos" que realizó junto a Gonzalo Heredia.

.

"Entonces, ¿no aceptaste las disculpas de Pampita, cuando te las pidió en su programa?", indagó Guido Záffora. "A mí no me pidió disculpas", respondió el artista. Por lo que el panelista le señaló: "Ella hizo unas disculpas públicas después del enojo de Sabrina".

"Ah, obvio, quién soy yo para no aceptar unas disculpas. Bienvenidas sean. A ver, yo no estoy enojado con nadie", sostuvo Luciano.

"Pero justo las características que diste coinciden con Pampita", acotó Damian Rojo. Al respecto, Castro manifestó con firmeza: "Estás equivocado. No fue la única persona que se hizo un festín con eso y no ha sido la única persona que pidió piedad. Si yo tengo que caerle a alguien, le caigo con nombre y apellido. No me hago el capcioso, ¡que esto quede claro! No le caigo a Carolina, para nada. Si me pidió disculpas, no me enteré. Y si son sinceras las disculpas, se las acepto. Me saqué los lentes para que vean que no estoy vendiendo humo y para que quede re claro".

