Pasaron menos de dos semanas desde que ocurrió el inesperado reencuentro entre Luis Ventura y Jorge Rial, quienes estuvieron al frente de "Intrusos" durante muchos años. Sin embargo, la paz entre ambos se terminó de manera abrupta por una carta abierta que publicó el actual panelista de "A la tarde", donde apuntaba contra el ex conductor del ciclo de espectáculos.

Tras haber denunciado una serie de amenazas, Jorge Rial quedó en el centro de la polémica y los dichos de Luis Ventura no lo ayudaron para nada. Lo cierto es que el periodista fue entrevistado por Florencia de la V en "Intrusos" y no se guardó nada sobre su ex compañero.

Para sorpresa de todos, apuntó contra el padre de More Rial sin filtro alguno. "Apuñalar a un tipo es grave, cajonear una causa así... Un día voy a una confitería en Palermo, el Club del Golf, y cuando salgo, se acerca un pibe al auto y me dice que quiere hablar conmigo", comentó ante la atención del estudio.

Luis Ventura y Jorge Rial, jutnos en "Intrusos".

"Me dice: 'yo soy el pibe que apuñaló Jorge Rial'. Y después hablamos de amenazas, ¿qué amenazas? él apuñaló. Me contó toda la historia", completó sobre lo ocurrido. Como si fuera poco, Luis Ventura mencionó al presentador en distintas cuestiones relacionadas con actos de corrupción, entre las que aparecían la entrega de dinero a través de cajas falsas de alfajores.