Antes del estreno de "El robo del siglo", película protagonizada por Guillermo Francella, Diego Peretti, Luis Luque y Pablo Rago, este último fue acusado en forma pública de "violación" por una joven. Se trata de Érica Basile, una examante del actor quien dio duros detelles del espisodio.

"Todo arranca cuando empezamos a hablarnos. Él me invita a su casa, la mejor onda, re simpático. Yo fui al departamento, tomamos algo, él fumó un faso y nos besamos. Hasta ahí todo bien", relató.

.

Sin embargo, según ella, la situación se puso tensa cuando empezó a tocarla "e introdujo sus manos haciendo presión en las partes íntimas". "Me tocaba para que yo orinara encima de él, yo no quería eso. Lo corrí y se puso histérico porque no accedí a lo que él quiso. Me insultó a los gritos dentro del departamento. Yo le puse los puntos, pero me hacía burlas", comentó.

Érica Basile, la denunciante de Pablo Rago.

El hecho data de 2015 y Basile aseguró que fue una "violación". "Cuando logró calmarse se vuelve a acercar y ahí hubo una penetración y no fue consentida", denunció al aire en "El show del espectáculo" de Radio La Salada (AM 1300) entrevistada por Ulises Jaitt.

Tras el suceso, Érica manifestó que ya no mantiene relación con Rago aunque durante un tiempo él continuó enviándole mensajes de "videos masturbándose y preguntando: '¿Cuándo vas a venir a tocarme?'", pero confesó que no volvió más a su departamento.