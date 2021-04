Este martes trascendió una grave acusación contra Fernanda Iglesias, quien es panelista en el ciclo de espectáculos "Hay que ver" en El Nueve. La periodista fue denunciada por el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATTSAID) por "violencia laboral" hacia trabajadores del canal.

Bajo el título "Fernanda Iglesias: Basta de maltrato en Canal 9", el sindicato expresó su repudio sobre el supuesto accionar de la comunicadora. "El SATTSAID repudia el comportamiento de la panelista Fernanda Iglesias, quien viene ejerciendo violencia laboral de manera sistemática y sostenida en el tiempo para con las y los trabajadores de Canal 9. En este caso sucedió en el área de maquillaje, pero ha habido otras situaciones en diferentes sectores del canal", detallaron en un comunicado.

"El SATTSAID ha militado la ratificación del Convenio 190 de OIT y su recomendación 206, con el convencimiento de la necesidad de una norma de esta naturaleza que garantice espacios de trabajo libres de violencia y acoso. Por lo antes expuesto, llamamos a Iglesias a reflexionar y dejar de lado el maltrato para con las trabajadoras y trabajadores representadas por nuestro gremio", concluyeron.

Ante esta situación, DiarioShow.com pudo conocer que el conflicto ya fue solucionado. "El comunicado fue publicado por error y se levantó porque la situación ya había sido resulta por los directivos del Canal", aseguraron a este portal sobre la publicación del comunicado que eliminaron al poco tiempo de sus redes sociales.

Hace algunos días, Iglesias protagonizó un fuerte cruce con José María Listorti, conductor de "Hay que ver", por la relación de Barby Silenzi y El Polaco. Los chispazos llegaron luego del móvil que brindó el cantante de cumbia en el programa. "El Polaco me puede decir que se ríe de lo que se le canta las pelotas. ¿Y qué le voy a decir yo? 'Tenés razón'… Queda expuesto él, ¿yo qué tengo que ver? Si le preguntamos en serio y él se ríe, ¿qué voy a hacer? Si es su vida. No es que hablamos de la vida de otro y nos reímos", manifestó Listorti ante la acusación de Iglesias de que se estaba ríendo de los problemas amorosos del entrevistado.

"Me hace ruido, lo siento como reírse de una relación que tiene muchos problemas. No está bueno porque es como decir, 'mirá qué bueno que ella lo cele y le saque los mensajes del celular, y que él le metas los cuernos y a ella le cause gracia'. No es divertido", expresó enojada la panelista.

Tras una pregunta del presentador, Fernanda arremetió tajante: "Bueno, no estás entendiendo lo que estoy diciendo, no voy a hablar más del tema".

"Y sería bueno que lo entienda… Bah, si querés. Yo no me reí, sino que se ríe él. Una cosa es que me ría de él cuando él se lo toma en serio, pero cuando él se ríe de su situación, ¿quién soy yo para enojarme?", insistió Listorti. A lo que Iglesias le contestó: "Tampoco es enojarse, es tener la responsabilidad de decir que la situación no sé si es para reírse. Para que se lo digas. Entiendo que lo que digo no les parece, ya me di cuenta. A mí no me parece, pero es mi opinión, José. No vamos a seguir discutiendo porque tenés otra opinión", cerró.