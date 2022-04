"El Hotel de los Famosos" no pasa desapercibido desde que que salió al aire. Como suele suceder, no todos los comentarios son positivos y no faltaron críticas al formato que tiene el programa de El Trece. Sin embargo, un nuevo aspecto fue cuestionado en las últimas horas y hasta el momento no estaba en el foco de atención.

Si bien había algo de revuelo en los sueldos de los participantes, como Silvina Luna que se lleva dos millones de pesos por mes, Ana Rosenfeld se tomó unos minutos en "LAM" para poner el foco sobre algunas de las cláusulas de los contratos. Según su mirada, tienen muchos puntos para cuestionar y que podrían ser perjudiciales para las celebridades.

"Se dice que cobran por primera vez a los 90 días de terminar su participación en el juego", comenzó la abogada mediática. Además, agregó: "Son leoninos y terroríficos desde la primera cláusula hasta la última. Terribles. Yo tuve los primeros juicios contra Gran Hermano, y se ganan y se cobran porque los contratos son así como digo".

"El Hotel de los Famosos" fue cuestionado por Ana Rosenfeld.

"Pobre gente los que lo firman. Algunos lo hacen por necesidad y otros por ignorancia. Ha habido casos, como algunos en Gran Hermano, que firmaron sus contratos estando ya en el juego. Es decir, aislados y sin un abogado al lado que les dijera esto sí o aquello no", sumó la letra ante la mirada del panel de "LAM".

Por último, Ana Rosenfeld aseguró sobre los contratos de "El Hotel de los Famosos": "Cedés tu imagen, tu cara, tu persona, todo... eternamente. Ellos pasan a ser dueños exclusivos tuyos por ningún precio. O por el único precio que pactás al momento de firmar el contrato".