Un feroz cruce protagonizaron Yanina Latorre y Nancy Duré ante las cámaras televisivas. Todo comenzó cuando la periodista criticó a sus ex compañeras de "Los Ángeles de la Mañana" en otra entrevista y Ángel de Brito le preguntó por sus dichos, pero en especial, por la mediática.

"Yo la vi igual afuera del aire, de la misma manera que al aire. Para mí no es un personaje. Para mí sí es mala", sostuvo Duré en "LAM" mientras la esposa de Diego Latorre la miraba atentamente.

Fue en ese entonces cuando Yanina explotó: "Vos te pensás que yo voy a contestar esta estupidez, de alguien que pobrecita hace 20 años que busca ser famosa, y hace todo esto para buscar visibilización. No voy a soportar esta falta de respeto. No le hice nada. Voy a decir una sola cosa. No tomé el programa. Fue una decisión o tuya o de producción, o no sé de quién".

"Yo no dije que tomaras el programa", respondió la comunicadora. Pero sus palabras enfurecieron aún más a la "angelita": "Estoy hablando con Ángel dejame terminar porque me parece que se te fue la mano. Reina, se te fue la mano. te pido que te calles la boca porque le estoy contestando a Ángel".

"No me callo la boca porque me trajeron para hablar", retrucó la entrevistada. Al respecto, Yanina declaró: "Yo no voy a tolerar esto. Fue a un programa a destrozarme. Una cosa es el juego mediático, la pelea. El tema es cuando se le va la mano".

"Yo soy un personaje mediático o no. Hay gente que me cae bien, y gente que no me cae bien. Ella no me cae bien. Pero de ahí a ser mala. Ella intentó seguramente caerme bien porque vino a mi cumpleaños, me trajo un dibujito. Te dije es buena, ojalá se quede. Pero cuando vos te fuiste se calentó por los portales. Desde ahí empezó a ser mala. Se agarró con todas las chicas, no conmigo", sostuvo la panelista.

.

Y continuó: "Dijo que echaba a la gente en el corte del programa al que fue. Pero hay un límite para todo. A mí no me gusta lo zorro. Es triste que una periodista como ella de tanto nivel y tantos años de carrera tenga que hacer esta grasada para pegar tres notas. Y seguir colgándose de mí".

No obstante, Duré reafirmó sus convicciones y dijo que Yanina hace que con la "actitud que ella tiene la persona se quiera ir". "No cambies las versiones", lanzó Latorre. Y cerró: "Acabas de decir que no soy un personaje televisivo, que soy igual a afuera. Mis compañeras me conocen. Yo convivo acá hace seis años. Soy íntima de los productores. Dejá de instalar versiones de resentida Nancy Duré. Le jode el laburo del otro".