Un tenso momento se vivió el jueves por la noche entre Rodrigo Lussich y Chiche Gelblung en "Polémica en el bar". En la mesa que lidera Mariano Iúdica se debatía el escándalo del médico Rubén Mühlberger, pero la conversación se convirtió en una fuerte pelea entre los periodistas y finalizó cuando el panelista de "Intrusos" se sacó el micrófono y se retiró del estudio.

Todo comenzó reprodujeron un audio que le mandó Mühlberger a Lussich en donde comparaba su situación con el caso de Débora Pérez Volpin.

"No deliren muchachos, ustedes ven conspiraciones en todos lados, déjense de hinchar las p... No sabía que eras abogado, también. De Pérez Volpin no hablaste, hablás de Mühlberger porque es más divertido, es más mediático", indicó el conductor de Crónica HD.

Por lo que Rodrigo manifestó en tono elevado: "De Pérez Volpin hablé cuando estaba en un programa de televisión y tenía que hablar de Pérez Volpin. ¿Qué me corrés, Chiche? ¿A esta altura del partido me venís a correr?".

"No te dije nada, te dije que de Pérez Volpin no hablaste. Es más divertido hablar de Mühlberger. ¡Es más divertido! ¡Es más mediático!", continuó Chiche. Acto seguido el uruguayo se levantó de su silla y mientras se sacaba el micrófono expresó: "No pasa por reírme o no. No, no, no".

Cansado del polémico ida y vuelta, Lussich abandonó el estudio de América y dejó atónitos a los integrantes del ciclo televisivo.