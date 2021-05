Después de revelar que está en proceso para convertirse en madre a través de la subrogación de vientre, Karina Jelinek visitó el ciclo de entrevistas "Los Mammones" y vivió un incómodo momento junto a uno de los panelistas del programa, Gabriel Schultz.

Como una de las más lindas del país, Jey Mammón quiso saber qué se sentía tener a miles de hombre y mujeres detrás de ella: "Kari, ¿es difícil ser vos? Y te lo pregunto porque sos una de las minas más bomba de la Argentina". A lo que la mediática contestó: "¿En serio? ¿Por qué pensás eso?".

"¿Vos no lo sabés?", repreguntó el conductor, a lo que Jelinek se mostró sorprendida: "¿Por qué pensas eso? No, yo no lo pienso. Me parece que hay chicas mucho más lindas. Mirala a Silvina Escudero. ¡Mirá lo que es esta bomba! ¿Qué decís?".

La tremenda frase con la que Karina Jelinek ubicó a Gabriel Schultz.

"Está muy bien... Pero hay algo que tiene que ver con vos que todo el mundo te mira, te busca y quiere estar con vos. ¿O no sentís eso?", expresó el humorista para que la modelo continuara con la conversación. "¿Todo el mundo me mira? ¿Todo el mundo quiere estar conmigo?", preguntó tratando de evitar una respuesta al respecto.

Schultz se cansó de la actitud de Karina y lanzó sin filtro: ¿Vas a preguntar todo, Karina? ¡Respondé una!". Sorprendida y un tanto incómoda, la modelo lo ubicó rápidamente: "Escuchame una cosa, estoy hablando con Jey". Acto seguido, Mammón destacó el accionar de la modelo y le dijo a su compañero: "Te ubicó en la palmera en dos segundos".