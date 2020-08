El Dipy estuvo dando entrevistas durante toda la semana, por su canción "Par-tuza", que eligen los jugadores de fútbol para festejar sus torneos, pero también por su fuerte posición anti política. El martes por la noche estuvo en "Intratables" y allí protagonizó una tensa discusión con el panelista Diego Brancatelli.

En sus redes, el cantante de cumbia siempre mostró su férrea posición contra los políticos y tiene cruces constantes con periodistas y otros artistas, como por ejemplo con Pablo Echarri, que hace poco lo llamó "ortiva".

Una de las peleas en Twitter la tuvo con Diego Brancatelli, quien está ligado al kirchnerismo y tiene afinidad con el gobierno actual. Con ese antecedente, se encontraron cara a cara en el estudio de América.

"Yo me comprometo, no lo miro por televisión", le dijo Brancatelli en el programa conducido por Fabián Doman, ya en un clima caldeado por algunas declaraciones del músico cuestionando que los políticos no se bajaran los sueldos.

"Sí, con el sobre, así", dijo haciendo el ruido de un látigo, dando a entender que cobra por defender al gobierno. "No, sobre no. Sos un maleducado e ignorante", le retrucó Diego.

"La gente me cree más a mí que a vos, ¿te diste cuenta? Yo puedo caminar por la calle y vos no. Vos por el country de Pilar podes caminar, yo puedo caminar por el barrio", interrumpió Dipy.

"Yo no tengo nada en contra del Dipy. Yo lo felicito, rompe el molde porque es anti partidario. Pero él, normalmente que dicen que viene del barrio, de cortinas, del guiso, de toda la clase luchadora, trabajadora, que históricamente defendió el peronismo. Está bien que un desclasado, una palabra hermosa porque es lo que más lo representa. Está bien que rompa el molde y sea funcional a la derecha para que esa derecha castigue a los sectores que él representaba", lanzó muy polémico Branca.

Allí se armó un debate que continuó con quiénes lo irían a ver y los demás integrantes del panel se pusieron del lado del vocalista. Sin embargo, en medio de las críticas de los colegas al periodista, Dipy volvió a atacar: "Es muy grande el sobre".

¡Mirá toda la pelea!