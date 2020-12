Tras obtener la media sanción en la Cámara de Diputados, en la tarde de este martes los senadores y senadoras tratarán la aprobación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, uno de los temas que genera grandes debates a nivel social.

Durante todo el año tanto quienes están a favor de la aprobación de la ley como en contra encabezaron campañas para defender sus posturas. Y la polaridad entre las opiniones también se vive desde el lado de las figuras de la farándula argentina que desean exponer sus pensamientos y acompañar las manifestaciones de ambos bandos.

A horas del debate en el Congreso, Nicole Neumann y Agustina Kämpfer protagonizaron en vivo un tenso cruce al compartir sus diferentes miradas sobre la práctica del aborto.

.

"Es un derecho de la mujer, si bien en la Argentina el aborto es legal en ciertas circunstancias, no puede ser voluntario. No está permitida la interrupción voluntaria del embarazo, que solo se requiera la decisión de la mujer con la necesidad o deseo de abortar. Es una cuestión de salud pública porque la clandestinidad nunca salvó ni una sola vida", aseguró Kämpfer en "Nosotros a la mañana".

Y Nicole no se guardó su opinión: "Yo tengo tres hijas y ya no se trata solo de mi cuerpo, son otros seres humanos. Esas decisiones se pueden tomar antes... Hay que evitar la raíz, lo clandestino no tiene que existir. Hay que poner el foco en cerrar lo que está mal, como lo clandestino, y ponerlo en lo que hay que hacer para evitar esa previa".

Además la modelo consideró: "La mujer adulta tiene que ser responsable a la hora de hacer cosas y el Estado tiene que educar, dándoles a las mujeres métodos anticonceptivos... Y que sepan cómo usarlos, cómo manejarlos. No hay que llegar a eso, no es un tema de salud pública".

"Un tema de salud pública son las mujeres que mueren por año por cáncer de mama, que son muchas más, no tener un hijo en el vientre y decidir descartarlo", expresó la mamá de Allegra, Sienna e Indiana. Sus declaraciones llegaron hasta las redes sociales donde su nombre se convirtió en trending topic de Twitter por la gran repercusión que tuvo de usuarios que acompañaban su postura como de quienes la criticaron.