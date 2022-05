Desde hace meses, Luciana Salazar y Martín Redrado mantienen una fuerte pelea mediática y judicial. Todo comenzó cuando el ex presidente del Banco Central de Argentina le cortó las tarjetas de crédito a la exparticipante de "ShowMatch: La Academia". Ella se mostró muy dolida por lo sucedido y decidió volverlo público.

Ante esto, él dio una nota para "Socios del espectáculo" en donde afirma que Matilda no es hija de él. Fue en ese momento donde la furia de la modelo se desató y le comenzó a responder por distintos programas de televisión. Esta vez la actriz salió a hablar en " El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD.

.

En la entrevista que dio en el programa de Lio Pecoraro y Fernando Piaggio explicó su situación actual y dijo que dentro de poco podrá contar bien todo lo que sucede. En ese instante, Lucía Miranda comenzó a defender a Martín Redrado y su actual pareja.

Luego de los dichos de la panelista, Luciana Salazar contraatacó ya que no podía creer lo que estaba escuchando luego de vivir tantos maltratos, como ella aseguró. Ahí Miranda le dijo: "Vos estás todo el tiempo con el tema, tendrías que soltar".

Luciana Salazar y Martín Redrado cuando eran pareja.

El enojo fue creciendo y la modelo explicó indignada que no podía creer que un hombre de 60 estuviera peleando con una niña de 4. "Vos, como amiga, lo estás llevando al terreno que él quiere. Está desvirtuando todo", explicó la entrevistada. Cabe recordar que Luciana Salazar mencionó que su hija le preguntó por la ausencia de Redrado en su vida.

Cada vez la modelo se mostraba más enojada y explicó indignada que no podía creer que un hombre de 60 años estuviera peleando con una niña de 4. Esto se debe a que Matilda extraña mucho a la expareja de su mamá y no entiende porque ya no está más en su vida.

¡Mirá el video de Luciana Salazar en " El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD!