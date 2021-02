Hace algunas semanas, Karina La Princesita sorprendió al revelar un dato no conocido sobre su vida amorosa en "Los Ángeles de la Mañana": “Yo fui infiel. No voy a decir con quién, pero sí. Fue hace mucho. Fue merecido igual”. En ese momento, la cantante de cumbia no reveló el nombre de aquella pareja, pero hoy se supo que había sido El Polaco.

Invitada en "Flor de equipo", Karina se tomó con humor el cuestionario "intragable" que se le realiza a los invitados del ciclo de Flor Peña. Ante la decisión de verse obligada a comer unos cuernitos de grasa bañados en salsa de pescado y pimienta y contestar la consultada de la conductora, la artista lanzó: “¡Más cuernos, no! Ya me comí demasiados, un montón”.

.

En línea con lo dicho, La Princesita admitió: “Engañé al Polaco. Pero él lo sabe, y de las 8 mil que me hizo, una que le haya hecho yo…”. Y agregó: “Lo hice por despecho y me arrepiento, me di cuenta de que no tenía que ser como la porquería que tenía al lado. Comportarse como el otro no me llena, salvo que tuviera ganas de hacerlo porque sí. Yo me arrepentí, no me sentí bien”.

“Se terminó enterando porque como no tenía experiencia, no lo supe hacer bien. Lo hemos hablado un montón con El Polaco, él sabe todo. Después nos peleamos”, declaró la madre de Sol Cwirkaluk, la hija de 13 años que tienen en común.

Para cerrar, la autora de "Corazón mentiroso" contó cómo siguió su relación con el padre de su hija, a más de una década del quiebre definitivo: “Igual… ¡después de eso volvimos! Éramos chicos”.