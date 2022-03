A Mica Viciconte y Robertito Funes los une su trabajo en "Masterchef Celebrity 3. La pareja de Fabián Cubero, que está próxima a ser madre de Luca Cubero, se desempeña como participante en la competencia gastronómica y el conductor es el encargado del segmento "Viaje Chef", en el que los eliminados del programa hacen una entrevista con él, que los busca en la puerta del canal en auto y charla con ellos durante el viaje de regreso a su casa.

.

Si bien son compañeros en la misma señal, en los últimos días nació una disputa entre ellos porque la ex "Combate" se mostró ofendida por como Funes pronuncia su apellido y además, su relación de amistad con Nicole Neumann sería un agravante del conflicto. "Me parece que como PERIODISTA informarse de la pronunciación de un apellido no es tan difícil. No diría esto si la situación no se repitiera varias veces, ya hasta parece despectiva la forma", expresó en Twitter con hartazgo.

Mica Viciconte enojada con Robertito por la pronunciación de su apellido.

Como respuesta, el presentador comentó en "Intrusos": “El apellido es italiano, pero yo entiendo que a Micaela le gusta que le digan Viciconte, hasta que lo entendí. Evidentemente, me lo hizo saber y todo bien porque tiene razón. Ella pide que se le diga así, y está perfecto”. En cuanto a su vínculo con Neumann, señaló que jamás habló del tema con ella y que incluso a la noche iría a una fiesta en la que la modelo actuaría como anfitriona.

La amistad de Robertito Funes y Nicole Neumann sería un agraventa del malestar de Mica Viciconte.

De todos modos, el enojo de Viciconte continuó y salió de nuevo al cruce contra el conductor, a través de unos mensajes que le envió en vivo a Maite Peñoñori, panelista del programa de Florencia de la V.

"En mi familia es Viciconte. Y acá lo que yo discuto es la intención de quien lo dice. Esa misma persona se burló de mí y de mi pareja por la voz. Además, me dice ‘Vichiconte’. Cuando hay una intención de mala leche, y más que no lo conozco y que no comparto, hacerse el gracioso con algo que yo no le di lugar me parece que no corresponde, y más siendo compañeros de cañal”, dijo la influencer según Peñoñori.

Tras mencionar que el conflicto "viene de antes", la pareja de Cubero amenazó con no participar del ciclo de viajes de Robertito. "Si no me nombra como corresponde y no respeta mi apellido, lamentablemente no se va a concretar la nota. Yo no le falté el respeto, no me burlé de él, como hizo con varias personas del medio”, aseguró Mica

Mica Viciconte amenazó con no participar del ciclo "ViajeChef", que conduce Robertito con los concursantes eliminados del reality de cocina.

Tras este reclamo, parece que las autoridades de Telefe decicieron intervenir en esta tensa situación. "Desde la producción le pedimos a Robertito que no alimente un enfrentamiento con Micaela", fueron las palabras que leyó Daniel Ambrosino del comunicado del canal, en la emisión del miércoles del programa de América. Por otro lado, informaron que el presentador al final no asistió a la reunión organizada por la novia de Manu Urcera, y que la fuerte advertencia de la señal habría influido en esa decisión.

Mirá los detalles del comunicado de Telefe sobre el enfretamiento mediático entre Robertito Funes y Mica Viciconte