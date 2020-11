No es novedad que en los programas de espectáculos haya roces entre los panelistas. Y en "Los ángeles de la mañana" los conflictos están a la orden del día, mucho más desde la renovación del plantel, al que entraron Cinthia Fernández y Graciela Alfano. Ellas dos protagonizaron una terrible pelea al aire.

El viernes por la mañana, durante la emisión del programa hubo varios chispazos entre las "angelitas" y por ello Ángel de Brito pidió hacer terapia de grupo. Cuando le tocó el turno a Cinthia de contar por qué estaba enojada, acusó a Graciela Alfano de haberla golpeado durante un corte.

“Recién pasó algo en el corte que no me gustó. La señora me pegó, me empujó y lo vieron todos, gracias a Dios”, soltó Fernández.

Luego detalló como habría sido el ataque: “Estábamos grabando unas cosas para TikTok y yo pasé por detrás de ella. No me gustó, yo no tengo ningún problema personal con ella. Se generó un clima de mucha mala onda esta semana, que fue innecesario. Ayer fue muy agresiva y traté de no contestar, que a mí me cuesta porque se me sale la térmica rápido”.

“Lo de hoy fue demasiado, ya levantar la mano en un lugar de trabajo me parece que no da. Estés o no de paso, la educación ante todo. La verdad es que me molestó y ese es mi problema”, prosiguió.

Luego le habló directamente a Alfano y dijo algo muy fuerte: “Ayer dijiste que yo daba vergüenza, vergüenza son otras cosas. Hay gente que por ejemplo se acuesta con represores y hace una carrera a acostarse con gente de poder, no estoy hablando de nadie en particular. Esas cosas me dan vergüenza”.

La referencia de "acostarse con represores" tiene que ver con un comentario de Graciela de hace mucho tiempo, cuando dio a entender que tuvo un affaire con el ex presidente y dictador Emilio Massera.

Cuando finalizó su parte de la historia, Graciela, que la escuchaba con cara suspicaz, confesó haber empujado a su compañera y argumentó: “Yo no tengo que justificar nada pero pasó un hecho muy grave. Todos sabemos que estamos en el distanciamiento social. Accedí a venir al programa si bien soy una persona de riesgo siempre y cuando todo el que se acercara a mí tenga el barbijo y distancia social”.

“La señorita al decir que yo la empujé para alejarla, está hablando de que ya matemáticamente estaba a menos de un metro de distancia. Mi brazo no mide un metro. Entonces hice así para separarla”, afirmó y mostró cómo estiró su brazo para empujarla.

Luevo volvió a hablar de su miedo a contagiarse: “De verdad me parece una negligencia, una falta de respeto y con esto soy tremenda. Yo tengo hijos y una nieta, no puedo permitir que se acerquen a mí que soy de riesgo y que quiero ver a mi nieta tranquila. Mi nuera ve esto y me dice ‘mirá Grace por dos semanas no la ves a la nena’. Esta señorita no tiene ningún respeto”.

.

Cinthia quiso retrucar con un dato y luego acusó de hipócrita a su colega: “Científicamente tenés que estar más de 15 minutos con una persona. Yo solo pasé por atrás dos segundos. Ella estuvo almorzando con nuestras compañeras, sin barbijo y a una distancia que tampoco es la correcta y no la vi preocupada. Vendió su loro sin la distancia correcta y no la vi preocupada. Justo cuando me tiene que pegar y justificarse la veo preocupada. No se levanta la mano en ningún lugar de trabajo, a ninguna compañera”.

Alfano quiso terminar la discusión: “Yo tengo la palabra final porque soy yo. A cualquiera que se acerque y yo me vea en peligro, le pego un empujón porque puedo defenderme. Esto no es una pavada sino de una enfermedad. Nosotros estamos dando el ejemplo a la gente”.

Mirá el video de la terrible pelea