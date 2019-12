Este domingo, Luciana Salazar le festejó el cumpleaños a Matilda, su hija de 2 años. Entre medio de adornos rosas y pastelería que acompañaba la ocasión, celebraron este fecha tan especial junto a los invitados, de los cuales destacaron Marcelo Polino, Evangelina Salazar, Agustina Casanova, Flavio Mendoza y Ana Rosenfeld.

Pero la que brilló por su ausencia fue Camila Salazar, la hermana de la modelo. A raíz de su enigmático faltazo, la joven charló en el ciclo radial de Ángel de Brito y Pia Shaw, "El Espectador", y le tiró un "palito" a su hermana.

"Luciana me desinvitó", comenzó a decir la ex "Patito Feo". Y agregó convencida: "Jamás no iría (sic) al cumple de mi sobrina. No hay nada que ocultar, al menos de mi lado".

El gran festejo de Matilda.

El posteo de Luciana

En conmemoración del cumpleaños de Matilda, Luciana compartió un extenso y cálido texto a través de sus redes sociales. "15 de diciembre, Matu, una vuelta más al sol y llega nuevamente el día más especial de mi vida, la fecha que está marcada en el almanaque con fuegos artificiales, el momento en que me hiciste tu mamá. Llegan a mi mente las memorias y vuelvo a vivirlo todo de nuevo, los nervios, la ilusión, la primera vez que te vi y te tuve en mis brazos y mi corazón latiendo a mil por hora".

"Con vos descubrí el más grande amor, inamovible, inquebrantable, eterno. Tu primeros pasos, tus primeras palabras, tus abrazos, tus besos, tu risa tan contagiosa y llena de alegría. Te veo y es como verme a mí con dos años en el espejo del tiempo. Sos mi ayer, mi hoy y mi mañana. Has traído a la familia tanta vida y para mí ser tu madre es el mayor reto y el mayor orgullo de todos. En mí está hacer de vos una mujer feliz, llena de sueños, con valores, convicciones, educación y sabiendo que la belleza más importante es la del alma", comentó la exparticipante del " Súper Bailando" en su posteo de Instagram.

Matilda cumplió 2 años.

"Celebro tu existencia, lo querida que sos, que tu mamá siempre va a estar para vos y que juntas somos invencibles. ¡Feliz cumple Matilda, te amo!", cerró.