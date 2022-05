Mica Viciconte atraviesa un gran momento a nivel profesional pero también en lo personal. Mientras esperaba el nacimiento de Luca Cubero, su primer hijo, se dio el lujo de ganar "MasterChef Celebrity 3" y esto causó gran repercusión a su alrededor. Sin embargo, siempre está vigente su participación en otro ciclo.

Si algo quedó claro desde su aparición pública es que era una persona muy competitiva. Esto se vio por primera vez en "Combate", donde fue una de las participantes principales del programa junto a Flor Vigna. Esta vez fue otra ex compañera quien apuntó contra ella durante la emisión del miércoles de "LAM".

.

El ciclo de entretenimiento de Canal 9 fue el trampolín para varias celebridades de la actualidad. Una de ellas es Estefi Berardi, quien se sumó este año al panel del programa que conduce Ángel De Brito. La periodista se sinceró sobre su experiencia con Mica Viciconte y no tuvo buenos recuerdos de los momentos con ella.

Fuertes palabras contra Mica Viciconte.

"Fue difícil la convivencia con Mica, me llevé bien igual", comenzó al explicar cuando fue consultado por el conductor sobre lo peor que vivió en "Combate". Además, Berardi continuó: "Ella es demasiado competetitiva y no estás en los Juegos Olímpicos, es un show. Ella es la mejor pero es lógico que si no me dedico a subir la liana, me va a costar un poco más. Terminaba de perder y me decía inútil".

Más allá de las complicaciones durante el desarrollo de las temporadas, la panelista guarda un gran recuerdo de Mica Viciconte. Es probable que sus dichos no caigan de la mejor manera en la ganadora de "MasterChef Celebrity 3", aunque se muestra muy feliz en la dulce espera junto a Fabián Cubero.