Tras el accidente vial el pasado 20 de julio de 2019, que terminó con la muerte de Nicolás Carabajal e Ignacio Abosaleh, Rubén Darío Castiñeiras, más conocido como "El Pepo", quien conducía la camioneta Honda CRV, se encuentra con prisión domiciliaria en su casa de Santos Lugares e imputado por "homicidio culposo doblemente agravado”.

En una entrevista con el medio Infobae, el Pepo habló por primera vez del trágico episodio: “Salimos de mi casa en Victoria, y el viaje fue con normalidad. O sea, no tuve inconvenientes para manejar por 200 y pico de kilómetros”.

Además, se refirió a la declaración de Romina Candia, una de las testigos, que aseguraba que durante el trayecto el Pepo tomó vodka. “Se venía tomando. Lo cual no significa que yo estaba en estado deplorable, porque no tuve ningún problema hasta que se me cruzó no te puedo decir si un perro, un carpincho, algo que se me apareció en la ruta. No tuve un problema”.

Además, sobre la velocidad, otro de los puntos claves en la reconstrucción del caso, el músico negó ir a 139 kilómetros por hora, como marcan las pericias.

“Por el tiempo de traslado desde el punto de salida hasta el lugar del accidente, un promedio de 85 kilómetros por hora más o menos…En el momento del impacto no iba a 140 kilómetros por hora. Si choco un animal de frente, se mete por el vidrio. Cuando vi que se me cruzó algo tiré el volantazo, para preservarnos, porque pensé que podía ser peor impactar de frente con un animal”, expresó.

Sobre su estadía en la cárcel durante seis meses, el cantante negó que haya tenido privilegios dentro del penal y reveló que se encuentra en tratamiento por sus adicciones.

Si le pediría disculpas a los familiares de las víctimas, aseguró: "Sí, les pediría perdón por el hecho de ser yo el que manejaba la camioneta. Les pediría disculpas por el video que tanto salió por todos lados, el cual yo lo que manifesté, lo manifesté en un momento de shock".

Por último, al ser consultado sobre qué tuvo de distinto su experiencia en la cárcel teniendo en cuenta que ya había estado tras las rejas por robo contestó: "Que fue un accidente, que no tuve intención de cometer el delito, del incidente que estamos hablando".

"Yo, en la anterior causa, tuve la intencion de salir a cometer el delito. Esta vez no. No salgo a la calle a matar gente ni a matarme yo. Y en las pericias figura que soy una persona imputable, que no tengo las facultades alteradas como para salir a hacer cualquier cosa por la calle", concluyó.