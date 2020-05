Cuando habla en primera persona y se pone serio, Fredy Villarreal conmueve. Sin voces famosas ni las máscaras, las pelucas o los maquillajes especiales que lo transforman en esos personajes queridos por el público, el actor y humorista contó detalles de su salud, que, por suerte, pudo superar.

Fue durante años una de las estrellas con mayor presencia en los programas de Marcelo Tinelli, pero, como en la vida misma, también sufrió mucho y contó en "PH, "Podemos hablar" los pormenores del problema que lo mantuvo internado treinta días en el Hospital Italiano. "Lloro por tristeza, cuando veo cosas que me parecen injustas, como la desigualdad. En la Argentina lo veo a cada paso. Y lloro de felicidad y agradecimiento. Recuerdo cosas. Estuve un mes en terapia intensiva. No salió mucho en los medios. Me sacaron un tumor del intestino, pero, mientras cabalgaba entre la vida y la muerte, no sabía lo que iba a pasar", expresó.

Cuando Andy Kusnetzoff les pidió a sus invitados que dieran un paso adelante si habían tenido una experiencia fatal en la que casi pierden la vida, Fredy contó lo que padeció. "Me extirparon un pólipo muy grande, estuve un mes en terapia intensiva. No distinguía entre el día y la noche. Me vino a buscar la Parca y tuvimos una conversación", confesó dejando a muchos impresionados por lo inédito de esta revelación. Sobre cómo fue que casi llegó a despedirse de este mundo, el actor expresó: "Fue en una operación que se complicó, me sacaron parte del intestino, pero se complicó y terminé en terapia intensiva".

Sobre la conversación que tuvo con "la Parca", Villarreal explicó: "Le dije: No, no es momento, te confundiste, fijate bien la lista, porque no debo de ser yo, me negué y la luché. Fue hace dos años y medio. Mucha gente me dice que si vivo la vida de otra manera, porque eso fue un click, y yo pienso que no, porque yo creo que nunca estuve equivocado con la manera en la que estaba viviendo mi vida".

Sobre lo aprendido de esta complicada situación, el artista afirmó: "Resaltó aún más el significado de lo que para mí es vivir, me hizo valorar aún más las cosas, pero no me cambió la vida. Estoy más fuerte que durante el tiempo que pensaba que estaba fuerte".

A pesar de que sus compañeros presentes en el programa no tenían idea del grave inconveniente que sufrió, Fredy los dejó con la boca abierta al explicar una extraña experiencia "paranormal" de aquellos días bajo los efectos de los fármacos: "Tuve una infección y lo que era algo rápido se terminó complicando. Sentí el arpa cerca y sentí la voz de Dios que decía dale para adelante y no pierdas la fe".

También dio a entender que en la actualidad sólo se preocupa por el presente. "Ahora pienso en lo que quiero hoy, porque no sé si voy a estar mañana o dentro de un rato. Lo único que deseo ya es estar con mis hijos, abrazarlos y hacerlos reír".

Covid-19, una antorcha

Los primeros días de mayo, Fredy habló en "Intrusos" sobre los actores que necesitan hacer humor en televisión para distraer a los adultos mayores. "Los medios de comunicación sólo están informando, no le dan espacio al entretenimiento, y debe haberlo en un momento tan álgido, para que la gente tenga la opción de no escuchar las noticias todo el tiempo. Se están pasando el Covid-19 como una antorcha de los Juegos Olímpicos, y se cuentan muertes todos los días. Los medios de comunicación se están olvidando de los más grandes, que son los que más miran televisión".

Además, consideró que "a cualquiera lo afecta y le afloja las defensas; se da una imagen de la realidad que es falsa". Finalmente dijo cuál sería la iniciativa que deberían llevar las entidades: "La Asociación Argentina de Actores tiene que facilitarle el trabajo al gobierno y explicarle que se necesita ficción en la televisión".