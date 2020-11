El ganador de " Gran Hermano 2015" dio un giro de 180 grados en su vida. Para quienes no lo recuerdan, Francisco Delgado se alejó completamente de los medios y lleva dos años viviendo en México. Allí trabaja como instructor de buceo y vive en un hotel de la Riviera Maya.

“También soy conservacionista marino y amo la vida en la naturaleza”, aseguró Francisco, quien se encuentra en ¿en pareja? con Valeria Botta, una bailarina y artista de danza aérea oriunda de Córdoba Capital. “Nos conocimos por Instagram. Ella vivía hacía seis años en Cancún, hablamos un tiempo por WhatsApp hasta que un día me vino a visitar al hotel en Isla Mujeres. Desde ese día no nos separamos más. Desde junio de 2019 estamos juntos pero no somos novios”, advirtió Delgado.

Y agreó convencido: "Me gusta aclararlo, así la gente no se escandaliza. Te cuento algo que me pasó ayer, por ejemplo. Tanto Vale como yo tenemos Tinder. Ayer estaba en Tinder y alguien me escribe por Instagram y me pone: 'No tenés vergüenza, subís fotos con tu novia y estás en Tinder'. Por eso aclaro que no somos novios con Valeria sino compañeros. Nos amamos muchísimo, compartimos el tiempo que estamos juntos pero cuando no estamos juntos, cada uno tiene su vida ciento por ciento libre".

Aunque, destacó que no se trata de los nuevos vínculos que se popularizaron en los últimos años. "No nos va el poliamor ni el swinguerismo ni ninguna de esas pavadas que son títulos para vender. Nosotros somos compañeros y nos amamos muchísimo pero cuando no estamos juntos, cada uno decide lo que tiene ganas de hacer", declaró en diálogo con revista Pronto sobre la relación abierta que lleva con Botta.

"No nos damos demasiadas explicaciones. La realidad es que yo estoy con ella. Si vos me preguntás si tengo una segunda relación, la respuesta es no. Y calculo que ella tampoco. No tendríamos tiempo porque estamos todo el día juntos. No nos damos explicaciones y no es que ella llega y yo le digo: 'Che, gorda, te cuento que ayer a la tarde…'. ¡No! Igual este año fue nuestro año más monógamo y no sabemos si es porque la pasamos bien juntos, por el coronavirus o una mezcla de ambas. La pasamos bien juntos pero yo ahora estoy en General Roca, ella está en Córdoba y si de repente tengo ganas de estar con una chica, estoy. Lo mismo ella y me parece fantástico porque Valeria es hermosa y sería injusto que solamente esté conmigo y nada más", explicó sobre el acuerdo que tiene con ella.

Francisco Delgado y Valeria Botta llevan una relación abierta.

Sin embargo, Francisco impactó al revelar una sorprendente anécdota que incluye a una figura de la farándula argentina. Consultado sobre cómo maneja la cuestión de los celos, reveló: "No hay celos, no hay, no existen. Te cuento una pavada. Soy amigo de Rodrigo Guirao Díaz y él todo el tiempo va a México porque trabaja mucho en el DF. A finales de febrero, Rodrigo viajó a Playa del Carmen, yo estaba ahí parando con Valeria y Rodri se quedó en el mismo hotel. Entonces, le comenté a mi compañera: 'Vale, Rodrigo está soltero. Está en el cuarto 425, andá y tocale la puerta. Si yo fuera vos, lo haría'. ¿Viste la facha que tiene Rodrigo? ¡Es el maxim de la facha! Después, Valeria no lo hizo y se cagaba de risa pero yo se lo decía de verdad. ¿Cómo se lo iba a perder?". ¡Tremendo!

Y fue por más: "No solo se lo sugerí a Valeria sino que ese día me volví a Cozumel, ella se quedó en Playa del Carmen y le pasé el teléfono de Rodri para que le escribiera. 'Gorda, yo te paso el contacto, si querés escribile. Yo no me lo perdería', le dije. Y no es que la estaba entregando. Simplemente sé que a ella le gusta, que él es muy fachero ¿y por qué se iba a perder de conocerlo?".

Francisco y Valeria se conocieron el año pasado en México.

Por último, se refirió a la posibilidad de incorporar al modelo a su relación abierta con Valeria. "Si Vale me lo pide, ¿por qué no? Estoy abierto a eso, por supuesto. Alguna experiencia con Vale tuvimos del tercer tipo pero no lo hacemos habitualmente. Somos liberales pero el año que tuvimos fue súper conservador: casi no nos separamos en todo el año, hicimos mucho deporte, estuvimos bastante tranquilos. Aparte quién dice qué está bien y qué está mal. Lo importante es pasarla bien sin joderle la vida a nadie. La mejor manera de convivir con otra persona es dándole todas las libertades que el otro quiera tener", concluyó seguro de su visión sobre los vínculos y la libertad sexual.