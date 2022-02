Este miércoles se dio a conocer la noticia de que Jorge Rial sería el nuevo conductor de "Sobredosis de TV", por C5N, programa que conducía La Negra Vernaci con Juan Di Natale. "Me hicieron la oferta, me gustó la idea, conozco a la gente, es un programa que yo miraba siempre y me gusta", dijo en Radio 10.

Al otro día, hoy jueves 24, se desató una furiosa discusión entre Vernaci y Rial en los pasillos de la emisora radial. Según informó Marcela Tauro en "Intrusos", aunque no reveló nombres, la discusión fue "en los pasillos y a los gritos". La Negra le habría dicho "Fracasado, forr... y pelot..." a su par. Tuvo que ir el gerente de C5N, Carlos Infante, para separarlos.

Quien informó los nombres de los protagonistas fue Laura Ubfal desde su programa Gossip. "Escándalo en Radio 10 entre La Negra Vernaci y Jorge Rial. Insultos, gritos y el gerente corriendo a apaciguar las aguas", expresó en las redes sociales. Además, informó que el origen del conflicto tendría que ver con "Sobredosis de TV".

Mirá el video sobre la pelea entre La Negra Vernaci y Jorge Rial