A raíz de la supuesta risa "irrespetuosa" de Marcelo Iripino y Daniel Gómez Rinaldi en una de las ediciones donde el famoso coreógrafo estuvo como invitado de "Flor de Tarde", el ciclo que conducía Flor de la V en Ciudad Magazine, la humorista le habría hecho la cruz y desde entonces no hay buena relación entre los dos. Para colmo, los dos comparten temporada en Villa Carlos Paz: él con el espéctaculo " Bien Argentino" y ella con "La fiesta inolvidable".

Es por esto que " El Run Run del Espectáculo", el ciclo conducido por Lío Pecoraro y Fernando Piaggio por la pantalla de Crónica HD, se comunicó con Iripino para conocer su versión de los hechos. Sobre el enojo de la capocómica, sostuvo: "No tuve ningun tipo de explicación de lo que había sucedido. El conflicyo empezó, supuestamente, porque nos estábamos riendo con Daniel Gómez Rinaldi. Jamás en la vida se me ocurriría reírme de un colega y menos en un programa de televisión. Me parece una locura".

"Florencia de la V me maltrato", aseguró Iripino.

"Aparte, teniendo la confianza que tiene conmigo, me hubiera preguntado en el momento 'ché, ¿de qué se rien?'. No nos estábamos riendo de nada. Estoy harto de que la gente sea recontra hipócrita y no diga las cosas como son. Porque después queda uno como el idiota de la película", lanzó enfurecido.

Además, apuntó contra la artista por su condición de mujer trans: "Biológicamente, Florencia nació con pito y no es una mujer. Después, en el trayecto de tu vida, podes sentirte una mujer

y te lo acepto".

"Es insegura, más que envidiosa tiene una inseguridad tremenda. Ella tendría que estar mucho más allá del bien y del mal. Tiene unos hijos divinos, una vida divina. Se siente mujer, es feliz... ¡qué le importa, ya está! Cada uno que viva como quiera", le recomendó tratando de apaciguar las aguas. "La pasé muy mal y me indigna muchísimo el maltrato", concluyó sobre los supuestos malos tratos que recibió de parte de la conductora en su visita al ciclo.

Antes de profundizar en el asunto con el ciclo de Crónica HD, Iripino se refirió por primera vez al conflicto en una entrevista con el ciclo radial "El show del espectáculo", conducido por Ulises Jaitt en la AM 1330 "La Salada".

Iripino tampoco tuvo piedad con Flavio Mendoza.

Por otro lado, también disparó contra Flavio Mendoza. "No esta bueno subir a un escenario

a recibir un premio y decir por el micrófono 'bueno, porque mi productor tuvo que invertir no sé cuanto... ¡aprendan!'. Me parece despectivo... ¡¿qué les pasa?!", aseguró molesto por su actitud de "divo". "Él se cree que es el presidente de Carlos Paz", cerró tajante.