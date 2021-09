Florencia de la V empezó a trabajar como panelista de "A la tarde" con la conducción de Karina Mazzocco. En el programa se estaba hablando sobre el cáncer de mama y la concientización que tienen que tener las mujeres con esta enfermedad. En el medio de la charla, la vedette interrumpió a sus compañeras y contó el momento que está viviendo.

"Hay algo que me parece importante con el tema del cáncer. El otro día fui al Hospital Alemán y me hice una mamografía que por la pandemia no me hacía desde hacía mucho tiempo. Entonces me enteré que tengo fisuradas las dos prótesis. Eso es peligrosísimo y por eso me tengo que operar ahora dentro de poquito y cambiarlas", explicó la modelo.

Y agregó: "Quizás hay muchas mujeres que están atravesando esta situación, no se controlan, creen que ya está y la verdad es que es muy peligroso. Por eso está bueno el mensaje de controlarse. Y si tenés las lolas hechas por favor controlate, porque es muy peligroso que ese líquido ande suelto por el cuerpo".

Esta revelación surgió ya que la conductora contó que una de sus mejores amigas se encontraba en el medio de una operación. Explicó que le detectaron cáncer de forma tardía por no poder hacerse los chequeos a tiempo debido a la pandemia.

Por esta razón, Florencia no se encontrará en el programa que está trabajando ya que la semana que viene sería la intervención.

