Tras una larga trayectoria y una carrera consolidada en los medios de comunicación, Florencia de la V se convirtió en una de las figuras más queridas de la farándula argentina.

Sin embargo, reconoció que aún debe soportar diferentes situaciones machistas contra su identidad de género y orientación sexual. Incluso contó por qué no desea operarse sus genitales.

.

"Soy una mamá travesti y lo digo con orgullo. Ahora tengo una voz. Tienen que respetarme", manifestó segura de sí misma. En cuanto a someterse a una cirugía fisiológica, aseguró: "En ningún momento se puso en duda. A mí no me interesa ser mujer. Me hubiera operado si fuera así".

En ese sentido aseguró: "Estoy orgullosa de ser una travesti argentina. Mi condición me dio todo, soy querida, pude construir una profesión y nunca me faltó trabajo". Pero además lamentó que "sigue pasando de subir una foto una foto en bikini y a muchos le importa lo que hay debajo de la bombacha".

Florencia de la V con los colores de la bandera LGBTIQ.

"Trabajo en este país machista desde hace 25 años. Me costó años, porque me daba vergüenza cuando me ofendían. Sufrí, aprendí y hoy puedo transmitírselo a mis hijos", reflexionó en una entrevista con revista Gente.

También manifestó: "Hoy siento que no es suficiente con estar en los medios. Tengo que hablar de mi colectiva. Reclamar por el cupo laboral trans, pedir que dejen de matarnos y que la gente se ponga en nuestro lugar".