Amalia Granata tuvo expresiones de odio contra el colectivo trans en los últimos días y en varios programas. La funcionaria se mostró en contra de pagar la hormonización desde el Estado, como también trató a todas las personas en masculino y dijo que tenían que "ir a trabajar", a pesar de que es harto conocido que a los y las integrantes de esta minoría los discriminan constantemente cuando salen a buscar un empleo. Por otro lado, acusó a este grupo de tener "privilegios".

Por eso, Florencia de la V decidió iniciar el programa de " Intrusos" de hoy dando su punto de vista y explicándole, con paciencia, al público por qué las palabras de Granata eran transodiantes.

"Esto que acaba de suceder es un discurso de odio porque está estigmatizando a un grupo de personas (...) Cuando hablan de privilegios es no tener conciencia de que nuestro colectivo tiene un promedio de vida de casi 35 años. Pongamos en foco eso. Otra problemática es el artículo, cuando querés hablar de todo un colectivo lo que estaría bien es hablar de 'Les' trans, porque abarcás a los masculinos, fememinas y a la gente que se identifique como quiera", comenzó.

Por otro lado, habló de que las personas trans sufren exclusión de hogar: "El 80% de las personas trans son expulsadas de su hogar a partir de los 13 años. El 80% de las personas trans no terminaron el secundario. También les cuento que no hay mucha estadística porque no formamos parte de esta sociedad, no se estudiaba, a nosotras nos cazaban antes que la Panamericana se transforme en esto. Cuando hablan de la elección de trabajo es algo extremandamente profundo. Quiero que cada uno haga un ejercicio en su casa. ¿Cuántas personas trans conocés que trabajen en el colectivo, en el subte, en el supermercado, en un negocio? ¿Con cuántas personas trans te cruzás en la calle diariamente trabajando? No existe. No formamos parte de la sociedad. Al no tener acceso al trabajo por nuestra imagen, no te contrataban. El único medio de sobrevivir era la prostitución".

"Hay que comprender la poca empatía que tiene una persona que ocupa un cargo público. Mínimamente tiene que informarse", expresó refiriéndose a Granata. "Nosotras creíamos que con la Ley de Identidad de Género íbamos a conseguir trabajo, y eso es algo que no pasa", agregó.

Florencia de la V, contra Amalia Granata.

¿Por qué existió la Ley de Cupo Laboral Trans gracias a Diana Sacayán? Porque claramente necesitamos que el Estado se ponga en marcha para que nuestro colectivo pueda trabajar, después de años de información negativa sobre nuestras identidades. Cuando vas a buscar un trabajo, van a elegir una mujer cis, no una travesti".

Además, se refirió puntualmente al debate de si el Estado debía o no pagarle el tratamiento de hormonización a las personas del colectivo: "No nos están haciendo un favor cuando nos dan las hormonas. No entiendo de presupuesto, pero como mujer trans puedo hablar. Pago una obra social carísima y desde enero estoy peleando para que me den mis hormonas y no me las dan. El Estado no nos hace un favor, está haciendo una reparación histórica a un colectivo que fue negado, invisibilizado y casi exterminado por esta sociedad violenta y patriarcal".

Por último, fue a fondo contra Granata: "Esta mujer hace discursos de odio transodiante que lo único que hacen es seguir dividiendo y aumentar la discriminación y que la gente que piensa como ella nos siga mirando de esa manera y nos siga negando la posibilidad de vivir libremente en una sociedad como todos nos merecemos".

Mirá el descargo de Florencia de la V contra Amalia Granata, tras sus dichos transfóbicos