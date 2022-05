Volvieron los Martín Fierro y las estrellas de la televisión se acercaron al Hotel Hilton para la esperada ceremonia. Si bien hubo algunos ausentes con previo aviso, muchas celebridades pasaron por la alfombra roja. Una de ella fue Florencia Peña, quien habló en exclusiva con DiarioShow.com.

La conductora pasa un particular momento ya que anunció su casamiento con Ramiro Ponce de León y comenzó un nuevo ciclo en América TV. Sin embargo, las críticas fueron muchas contra su programa llamado "La Pu*a Ama", aunque ella se mostró despreocupada y se refirió a esto antes de ingresar al salón.

.

"Las críticas no me preocupan tanto, me preocupa mucho la violencia con la que se hacen algunas. Voy a tratar de que nadie naturalice eso porque puede gustarte o no, pero estamos convencidos de que es por acá", explicó con seguridad Florencia Peña en la alfombra roja.

Florencia Peña habló en los Martín Fierro 2022.

Además, la presentadora se sinceró sobre sus deseos en los Martín Fierro 2022 al competir como mejor conductora: "Uno cuando está nominado, lo quiere ganar". De todos modos, el reconocimiento fue por su paso en "Flor de Equipo", ciclo que abandonó en marzo pasado.

Por último, Florencia Peña explicó sus sensaciones tras sumarse a un nuevo canal luego de un largo recorrido en Telefe: "Fue un salto al abismo. Yo soy chica Telefe así que fue salir a buscar nuevos horizontes, me siento muy contenida por el canal".