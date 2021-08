Después de que Chano Charpentier sufriera un brote psicótico e intentara atacar a su mamá con un cuchillo, episodio por el que un policía le disparó en el abdomen y se encuentra internado en terapia intensiva, Florencia Peña reveló que vivió un momento similar junto a Matías Alé.

Invitada a "PH: Podemos Hablar", Andy Kusnetzoff dio la consigna de dar un paso al frente quienes habían sido confundidos con otras personas. Peña contó que el día de su casamiento alguien pensó que era Florencia Bertotti.

Sin embargo, Marcela Tauro, también invitada al ciclo de Telefe, le recordó el momento en que la ex pareja de Graciela Alfano la confundió con una figura religiosa.

La reconocida conductora se refirió a un momento de tensión que vivió junto a Matías Alé.

“Estábamos haciendo un exitazo de Telefe, la ´Peluquería de Don Mateo´, con Marley y Jey Mammón. Entonces Matías hacia un personaje... Él no estaba bien, y tampoco nosotros estábamos bien. El estaba por hacer de Batman. Yo tenía que hacer de Gatubela”, comenzó la conductora de "Flor de Equipo".

.

“El buscaba al Robin real. Él me dijo ‘vos no sos Gatubela’, y yo le contesté ‘Hagamos como que soy’. Me quede ahí, y todos empezamos a notar que la cosa venia rara. Todos hicieron como si fueran Batman y Gatubela; y le dijimos que al final Robin no vendría”, explicó sobre la confusión que vivió el actor.

"A uno le han pasado varias tragedias en la vida, y el humor ayuda a superarlas. En ese momento pensó que yo era la Virgen María, y ahí le dije ‘Vos estas re loco’", cerró al revelar que habló sobre las alucinaciones con Alé.

¡Mirá lo que dijo Florencia Peña sobre el brote psicótico de Matías Alé!