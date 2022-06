Desde que se anunció el regreso de " Casados con Hijos" en formato de obra de teatro todos los fanáticos se mostraron muy emocionados y la venta de entradas fue instantánea. Sin embargo, la sorpresa estalló cuando Érica Rivas reveló que no iba a participar del proyecto ya que "la bajaron" por querer evitar algunos chistes de tinte machista.

Después que la actriz que interpretó a María Elena Fuseneco en la ficción asegurara que Guillermo Francella la tildó de "feminazi", Florencia Peña, quien sigue a la cabeza de la obra de teatro como Moni Argento, habló sobre el conflicto que surgió por la obra de teatro.

De visita en "Intrusos", la conductora de "La Put... Ama" aclaró su posición respecto el escándalo: “Yo no estoy en contra de Érica. No pienso como ella, que es distinto".

Florencia Peña habló de la salida de Érica Rivas de " Casados con Hijos".

"Básicamente la banco como actriz, la banco como mujer, la banco como persona y banco sus elecciones. Quizá con lo que yo no estoy de acuerdo es en la percepción de qué fue lo que pasó", analizó frente a Flor de la V.

En ese sentido, la ex conductora de "Flor de Equipo" lamentó el desenlace final de las negociaciones con Érica Rivas: "A mí lo que me dolió es que tanto yo como Luisana Lopilato hicimos mucho para que ella estuviera. De hecho yo me junté con ella, nos tomamos un café... Quizá lo que me dolió fue escuchar como que yo había quedado del lado del opresor...".

"No sé de qué opresor hablamos porque Casados con hijos es Casados con hijos... Obviamente hay chistes que no haríamos. Es menospreciar mi inteligencia también, decir que si ella no se ponía firme yo o Luisana hubiéramos hecho cualquier cosa".

Y cerró al referirse al sentido de la obra de teatro: "Es como agarrar Los Simpson y querer cambiar a Bart o a Homero porque nos parecen machistas. Es una sátira. Si entendemos que es una sátira, si comprendemos que Casados con hijos es una sátira y que nos estamos riendo de los prototipos, que nos estamos riendo del machismo".

¡Mirá lo que dijo Florencia Peña sobre Érica Rivas en " Casados con Hijos"!