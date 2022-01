Las denuncias que tiene Fabián Gianola se siguen sumando. Ante esto, Florencia Peña salió a hablar y admitió que conoce una lista larga de actrices y mujeres que fueron acosadas por el actor. Asimismo, le pidió a las víctimas que hablen y hagan la denuncia.

La actriz comenzó a abrirse cuando Marcelo Polino se refirió a la gran cantidad de testimonios que existen contra el acusado. "Digamos la verdad. A mí no me consta porque no lo conozco al personaje en cuestión, pero a mí lo que me llama la atención son las actrices que lo cuentan en los pasillos y no lo dicen públicamente", dijo el embajador de "MasterChef Celebrity 3".

.

"Está bueno lo que decís, Poli. Yo invito a todas las que han sufrido… Yo no soy quién para dar nombres y apellidos, pero sé y me consta que han sido muchas las que lo han sufrido", comenzó diciendo la conductora sobre las nuevas víctimas que están surgiendo.

Asimismo, aseguró que son muchas más de las que uno se pueda imaginar, además de las que ya realizaron la denuncia correspondiente. "Creo que hay muchas mujeres que deberían animarse porque detrás de esta punta, si empezamos a tirar, yo les aseguro que hay un ovillo, chicos", expresó la actriz.

Fabián Gianola en su video de descargo.

Asimismo, reconocieron que varias actrices se presentarán a declarar si es que la Justicia se los solicita, a pesar de no haber hecho la denuncia.

