Tras el estreno del programa "La p... ama", Florencia Peña recibió muchas críticas, sobre todo de parte de Jorge Lanata y Marina Calabró.

En su paso por "Intrusos", tanto Florencia de la V como los panelistas le preguntaron sobre su relación con Lanata y ella expresó: "Yo no tengo conejo pero si lo tuviera ya lo estaría hirviendo. Tiene una obsesión conmigo. Algo de mí le repercute en algún lugar, porque se ocupa mucho de mí. Yo cuando cuando pienso en personas que no me interesan no les dedico un minuto, soy indiferente cuando hay alguien que no me interesa o cuando hay alguien que siento que me puede no hacer feliz. No le dedico un minuto, no le dedico tiempo de mi existencia a maltratar a una persona".

Florencia Peña le respondió a Jorge Lanata.

Por otro lado, agregó: "Yo le contesté con mucho humor básicamente porque me dedicó como 50 minutos. Me pareció divertido retrucar. Pero no suelo contestar, no soy agresiva para contestar. Es muy difícil que yo salga agresivamente a maltratar gente. Dejo pasar muchas cosas. Podría haberle iniciado acciones legales hace mucho tiempo, dijo que era una rata. Yo se las dejo pasar porque habla más de él que de mí".

"Criticame bien, hacelo con altura", cerró.

Florencia Peña le contestó a Jorge Lanata: el video