La repetición de " Floricienta" en la pantalla chica resurgió conflictos del pasado entre Florencia Bertotti y Cris Morena. Cuando finalizó el éxito infantil, la actriz y su entonces marido Guido Kaczka, realizaron su propia tira llamada "Niní". No obstante, la creadora de "Casi Ángeles" y RGB acusaron que la nueva ficción era un plagio de la novela protagonizada por la actual pareja de Federico Amador y la denunciaron.

A más de una década de aquel conflicto, la artista se refirió a la emisión del clásico juvenil y también a su contratiempo con la madre de Romina Yan. Al respecto advirtió: "No se puede creer lo bien que le va (a Floricienta), me doy cuenta en la calle que hay un cariño muy presente. Me da mucha alegría, es la sensación de ser abuela: ya lo hice ahora solo disfruto el cariño de la gente".

"Mis amigas me mandan videos con sus hijos viendo el programa, cantando las canciones. Me da mucha ternura", aseguró Bertotti en diálogo con La Nación.

Consultada por si la repetición de "Floricienta" es una forma de cerrar el círculo del enfrentamiento con Cris Morena, Florencia respondió: "Eso es una fantasía de la pantalla para afuera".

"Nosotras ya pasamos por esa etapa, hace un año y medio habíamos vuelto a hablar. Se magnificó más de los medios para afuera que lo que realmente fue. Las vidas son profundas en muchos sentidos y a uno lo atraviesan un montón de cosas", indicó.

Por último, expresó: "Esa experiencia fue un pedacito de algo que pasó en mi vida, no es algo que me describe. La gente se puso contenta con esa sensación de que está todo perfecto".