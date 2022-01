Flor de la V es una figura para la comunidad LGBT+ desde hace muchos años. Su aparición en los medios fue un quiebre para la escena mediática, aunque tuvo que lidiar con mucha discriminación por ser una mujer trans. Su historia es digna de contar, por lo que cada vez que puede, se detiene para relatarla a modo de ejemplo.

Esta vez pasó por el estudio de "Intratables" para charlar con Alejandro Fantino. La panelista de "A la tarde" reveló algunos puntos de su recorrido, muchos de ellos negativos. "Yo vivo desde hace muchos años una vida de absoluto privilegio. El colectivo trans tiene un promedio de vida de 35 años, yo ya pasé el promedio, estoy viviendo de más", comentó al comenzar con un escalofriante dato.

.

Además, agregó: "La ley de identidad de género es muy importante. Yo era una persona que llevaba teatros, estaba en la televisión pero me costaba ir al médico por no sentirme cómoda con la identidad que figuraba en el DNI". A pesar de las luces y la popularidad conseguida, había aspectos que todavía le resultaban muy complejos para ella: "Hace dos años fui por primera vez a que el médico me de las hormonas, yo me hormonaba sola".

Flor de la V y un escalofriante dato.

"Yo era exitosa y me costaba dar la tarjeta de crédito para pagar las cuentas", comentó a modo de ejemplo en la nota que brindó en las últimas horas. Fantino le pidió repasar su entrada al medio y recordó: "Estabámos mal vistas en la televisión hasta hace muy poco".